Découvrez le secret d’accès à la voie verte de Marmande ! 🚲💨

De multiples passionnés du cyclisme nous ont sollicités afin de connaître le lieu d’accès à la célèbre So Vélo localisée à Marmande. Nous sommes ravis de pouvoir leur dévoiler l’emplacement tant convoité. C’est avec grand plaisir que nous leur indiquons l’entrée de cette bicycletterie de renom. En effet, rendez-vous tout simplement à l’adresse indiquée pour découvrir ce lieu d’exception !

Inauguration de la nouvelle voie verte entre Marmande et Pindères

La So Vélo est une nouvelle voie verte qui a été inaugurée récemment pour relier Marmande à Pindères en empruntant le tracé de l’ancienne voie ferrée. Elle traverse les intercommunalités des Coteaux et Landes de Gascogne et Val de Garonne et a été très bien accueillie.

Un manque d’indication pour l’entrée de la voie verte

Cependant, les usagers se sont plaints de l’absence d’indication pour l’entrée de la piste depuis Marmande via les réseaux sociaux et notamment la page Facebook du journal local le Républicain. L’entrée de la piste se situe sur le chemin de Thivras, à côté du camp des Gens du voyage. Elle est peu visible et difficilement repérable si on ne connaît pas l’emplacement.

27 km de piste pour la balade

Ce chemin aménagé spécialement pour la balade est long de 27 km. Il est très fréquenté par les autochtones et les touristes qui peuvent garer leur voiture sur un petit parking face à l’entrée.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA