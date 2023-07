Découvrez le programme, les tarifs et le lieu de la Fête du Bruit à Saint-Nolff en 2023.

Le retour tant attendu du festival Fête du Bruit est imminent, il se tiendra du 7 au 9 juillet à Saint-Nolff, dans le Morbihan, non loin de Vannes. Les organisateurs ont prévu une programmation des plus alléchantes, qui promet de satisfaire les goûts musicaux de chacun. Et parce que nous sommes soucieux de vous fournir toutes les informations nécessaires pour profiter au maximum de cet événement, nous vous communiquerons toutes les informations pratiques dont vous avez besoin, de la billetterie à l’accès au site, rien ne sera laissé au hasard. Rejoignez-nous pour vivre un moment de fête inoubliable.

La Fête du Bruit 2023 : trois jours de pur plaisir à Saint-Nolff

La quatrième édition de la Fête du Bruit 2023 se tiendra les 7, 8 et 9 juillet 2023 à Saint-Nolff (Morbihan) dans le Pays de Vannes. Pour la première fois de son histoire, le festival durera trois jours. La programmation est quasiment complète avec 19 concerts annoncés. Les organisateurs ont dévoilé les derniers artistes le 10 mars 2023, avec des noms tels que Zola, Hamza, Selah Sue et Izïa, pour un total de 20 concerts. Cette année encore, la Fête du Bruit offre un plateau d’artistes éclectique et de qualité.

Programmation complète avec 19 concerts

Les grands noms de la musique française et belge seront présents cette année. Orelsan, Matthieu Chedid -M-, Angèle, Djadja & Dinaz, Matmatah, Dub Inc ont été annoncés dès le 14 décembre. Le rappeur Damso a été ajouté à la programmation le 20 décembre. Cette année, la Fête du Bruit promet de belles surprises avec d’autres artistes de renom. Les festivaliers pourront profiter d’une programmation variée et qualitative, allant du rap, au rock, en passant par la pop et le reggae.

Nouveauté : trois jours de concert

La Fête du Bruit a décidé de prolonger le plaisir en ajoutant un troisième jour de concert pour cette édition 2023. La Fête durera ainsi trois jours, avec une artistique qui s’étendra du vendredi 7 juillet au dimanche 9 juillet 2023. Les jours sont découpés en plusieurs créneaux horaires avec des concerts qui débutent à partir de 15 h 30 pour se terminer tard le soir. Les festivaliers auront l’occasion de profiter de l’ensemble du programme proposé.

Tarifs et billetterie

Les tarifs pour la Fête du Bruit 2023 n’ont pas connu de grandes variations par rapport à l’édition précédente. Le tarif plein pour le forfait trois jours est de 150 euros, et pour un seul jour de concert il faudra débourser 56 euros. Les tarifs « enfant » sont eux, à 30 euros. Le camping n’est pas inclus dans ce prix, mais il est possible d’acheter un billet de camping à 5 euros. L’achat des billets se fera via la billetterie, avec le Pass Culture.

Comment s’y rendre ?

Le festival se trouve dans la zone d’activité de Kerboulard à Saint-Nolff, dans la campagne bretonne. Les festivaliers sont invités à venir en voiture, avec la sortie Saint-Nolff de la route nationale 166 étant la plus pratique. Des parkings sont disponibles et un service de navettes permettra de rallier le lieu du festival. Sur place, il y aura des stands de nourriture et de boissons à disposition.

Un artiste breton pour les affiches

Wen 2, l’artiste breton renommé, est à l’honneur pour les affiches de la Fête du Bruit de Saint-Nolff et de Landerneau (Finistère). L’artiste a créé une architecture volante qui symbolise la Fête du Bruit avec une image accueillante, festive et joviale. Sa « Noise Box » est une invitation au rassemblement, à la danse, au chant et au bruit.

En somme, la Fête du Bruit 2023 s’annonce comme une édition mémorable. Avec une programmation riche et variée, un nouvel ajout de journée et une ambiance toujours aussi festive, le festival a tout pour être un succès. Nous vous donnons rendez-vous les 7, 8 et 9 juillet 2023 à Saint-Nolff pour profiter de trois jours de pur plaisir musical.