Découvrez le pangolin, un surprenant fourmilier avec des dents dans l’estomac !

Unique en son genre, le pangolin est le seul représentant de la classe des mammifères à être revêtu d’une armure d’écailles. Cet animal ne laisse personne indifférent, tant par sa physionomie singulière que par son comportement énigmatique.

Le pangolin, un animal sous-terrain

Le pangolin est un mammifère recouvert d’écailles qui se protège des prédateurs en se roulant en boule et en érigeant ses piquants. Son corps est fait pour creuser et peut créer un terrier de près de 3 m de profondeur en cinq minutes seulement. Pour trouver des insectes à dévorer sous terre, comme des fourmis et des termites, il utilise sa longue langue et les engouffre dans sa bouche édentée. Sa langue peut atteindre 40 cm de longueur, soit les deux tiers de son corps de 60 cm. Bien que sa bouche soit édentée, le pangolin broie sa nourriture à l’aide des dents qui tapissent la paroi de son estomac.

Il ingère également des petits cailloux pour accélérer le processus de digestion, et son estomac lui sert également de flotteur lorsqu’il se déplace dans l’eau. Comme le putois, le pangolin possède un acide nauséabond qu’il sécrète par l’anus afin de repousser les prédateurs, mais il ne peut projeter ce fluide que derrière lui.

Prédateurs et digestion

Le pangolin ingère également des petits cailloux pour accélérer le processus de digestion, et son estomac lui sert également de flotteur lorsqu’il se déplace dans l’eau. Comme le putois, le pangolin possède un acide nauséabond qu’il sécrète par l’anus afin de repousser les prédateurs, mais il ne peut projeter ce fluide que derrière lui.

Un animal nocturne

Le pangolin est un animal qui est principalement actif la nuit, ce qui en fait un mammifère nocturne. Il se nourrit d’insectes, principalement des fourmis et des termites. Le pangolin utilise sa longue langue pour attraper les insectes et les ingérer dans sa bouche. Son estomac en forme de C est équipé de pointes cornues pour réduire les insectes en bouillie et les dents qui tapissent sa paroi pour mâcher le repas et entamer la digestion.

Conservation du pangolin

Le pangolin est menacé d’extinction en raison du braconnage intensif pour ses écailles, ses viandes et ses écailles, qui sont largement utilisées dans la médecine traditionnelle en Asie. Les efforts de conservation sont en cours pour protéger ces animaux et prévenir leur disparition.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA