Découvrez le nouveau complexe pharaonique de l’OL vallée à Lyon avec piscines, spa et tennis !

Plongez dans l’univers exclusif du All in Country Club, le tout nouveau bijou de l’OL Vallée, qui se prépare à ouvrir ses portes au grand public. Dès le vendredi 1ᵉʳ septembre, vous pourrez découvrir les premières images inédites de l’intérieur de ce complexe de loisirs ultra luxueux. Ce lieu unique en son genre propose une expérience exceptionnelle avec une multitude d’activités et de services haut de gamme pour ses membres privilégiés. Découvrez en avant-première les détails de ce complexe d’exception et plongez dans un univers de raffinement et de prestige.

Présentation de l’All in country club

L’All in country club est une nouvelle infrastructure située à Décines-Charpieu, dans la métropole de Lyon. Avec la future LDLC Arena, elle est considérée comme le nouveau joyau de l’OL Vallée.

Elle dispose de huit terrains de tennis et de trois de padel à l’intérieur, de douze courts en extérieur, d’un espace fitness et spa, d’une académie de tennis de Jo-Wilfried Tsonga, d’un restaurant, et d’un magasin spécialisé dans la balle jaune.

Le magazine actu Lyon a eu la chance de découvrir les lieux en avant-première, en proposant des images inédites.

Les différents espaces de l’All in country club

À l’intérieur de l’All in country club, on retrouve une grande salle de séminaire d’une capacité de 200 personnes, divisible en deux, ainsi qu’un restaurant nommé Tata Suzanne qui ouvrira fin septembre. À l’étage, on retrouve une salle de sport équipée avec des équipements à la pointe de la technologie, ainsi qu’un coin balnéothérapie haut de gamme doté de la cryothérapie, d’une piscine intérieure, d’un sauna et d’un hammam avec accès à la terrasse.

En descendant au -1, on découvre les huit terrains de tennis en dur à l’intérieur, ainsi que les trois terrains de padel. À l’extérieur, il y a douze courts en tout, dont le central qui peut accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs.

Il y a également une piscine semi-olympique réservée aux adhérents, ainsi qu’un terrain de pétanque et des espaces de jeux pour enfants.

L’académie de tennis de Jo-Wilfried Tsonga est accessible à l’étage supérieur, qui détient 80 lits, trois appartements pour les visiteurs, cinq salles de classe et un espace de restauration. Le but premier de cette académie est de proposer du tennis de haut niveau à des jeunes.

Modalités d’adhésion à l’All in country club

Pour profiter de toutes ces installations, il est nécessaire de souscrire à un abonnement, qui coûte 199 € par mois.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA