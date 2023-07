Découvrez le mystérieux trésor jamais découvert de l’Abbé Saunière de Rennes-Le Château.

Tous les étés, Philippe Gloaguen, directeur talentueux du célèbre « Guide du Routard », nous emmène à la découverte de la France, loin des itinéraires touristiques habituels. Il nous plonge dans les coulisses des lieux et nous raconte des histoires fascinantes, souvent inconnues du grand public, sur les personnalités qui ont laissé leur empreinte sur ces terres. Pour ce cinquième épisode, il nous entraîne en Aude, à Rennes-le-Château, où nous découvrons une page troublante de l’histoire grâce à l’Abbé Saunière, personnage controversé qui a bouleversé le paysage et la vie des habitants de ce petit village.

Le mystère de l’Abbé Saunière et son incroyable fortune

En 1885, l’Abbé Saunière a pris ses fonctions de curé dans le petit village de Rennes-le-Château, situé dans l’Aude, dans le sud de la France. Bien que très paisible, cette localité a toujours été associée à des mythes et des légendes, notamment autour de trésors cachés. Saunière, curé respectable mais sans fortune apparente, a cependant entrepris des travaux considérables de restauration de l’église, à hauteur de sommes exorbitantes.

Des soupçons de trafics et une gouvernante charmante

Les dépenses extravagantes de Saunière ont rapidement attiré l’attention de sa hiérarchie, jusqu’au Vatican, qui a commencé à le soupçonner de violations de sépultures et de trafics de messe. Pourtant, Saunière a réussi à échapper à toute poursuite. Il a même pris une décision surprenante et choquant beaucoup de paroissiens en embauchant une gouvernante de seulement 18 ans, Marie Denarnaud. Leur relation était particulièrement ambiguë et peu conforme aux usages chrétiens de l’époque. Saunière a alors construit une tour néogothique, une somptueuse maison, la villa Béthania, un parc avec fontaine, un jardin d’hiver, acheté des terrains autour du presbytère et même construit une orangerie. Saunière était visiblement un serviteur de Dieu aimant le confort.

Un mystère toujours intact

Quand Saunière est mort en 1917, personne n’a pu expliquer l’origine de sa fortune. L’évêque fut abasourdi en apprenant que Saunière avait légué tous ses biens à sa gouvernante, Marie Denarnaud, dont la relation avec Saunière était pour le moins particulière. Cette énigme a inspiré de nombreux historiens qui ont écrit à ce sujet, certains plus sérieux que d’autres. En 2004, Dan Brown a de nouveau relancé l’engouement autour de cette histoire dans son célèbre roman « Da Vinci Code ».

Les chercheurs de trésors et une succession de suppositions

Depuis des années, de nombreuses personnes, quelque peu allumées, ont organisé des chasses au trésor à la recherche du fameux magot. On a évoqué un trésor des Wisigoths, un trésor cathare et même un fils caché du roi Dagobert II. Les visiteurs indélicats n’ont pas hésité à utiliser la dynamite pour trouver ce qui leur semblait être un trésor. Cette frénésie persiste toujours et le maire du village a finalement dû interdire toutes les fouilles souterraines dans les années 60. Marie Denarnaud est morte en 1953, mais elle n’a jamais révélé l’origine de cette fortune. Pour l’instant, seul Dieu est au courant et nous attendons sa pige dans le magazine « Historia ». Le mystère de l’Abbé Saunière reste entier et fascine toujours autant les amateurs d’histoires insolites et de légendes mystérieuses.