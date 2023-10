Découvrez le fascinant takin, créature intrigante des sommets himalayens !

Cette créature insolite, dotée de sabots, incarne fièrement l’animal emblématique du Bhoutan, ce royaume enchanteur niché au cœur des montagnes. Son allure mystérieuse suscite l’émerveillement des visiteurs, qui se laissent emporter par le charme envoûtant de cette espèce unique. Le Bhoutan, véritable joyau de l’Himalaya, peut ainsi se targuer d’avoir pour symbole une créature à nulle autre pareille, illustrant à merveille la richesse naturelle et la diversité de cet écrin de beauté. En effleurant le sol de ses sabots, cet animal insaisissable nous transporte dans un univers légendaire, mêlant tradition et modernité, où le respect de la nature et des traditions se confondent harmonieusement. Sa présence majestueuse au sein de ce royaume montagnard éveille en nous un sentiment profond d’émerveillement et d’admiration, témoignant de la grandeur de la nature et de la magie qui règne en ces lieux splendides. Ainsi, cette fascinante créature à sabots incarne à la perfection la vision du Bhoutan, un pays hors norme où l’authenticité rencontre la poésie, pour le plus grand bonheur de ceux qui s’y aventurent.

Les cornes du takin

Le takin est un animal au physique inhabituel, avec ses cornes regroupées sur le dessus de sa tête. On le surnomme parfois « chèvre gnou » en raison de la ressemblance de ses cornes avec celles des gnous et de sa similitude avec une chèvre. Les cornes du takin, présentes chez les deux sexes, sont très particulières et mesurent environ 30 cm de long, parfois le double. Des études récentes suggèrent que malgré sa ressemblance avec le bœuf musqué (Ovibos moschatus), le takin est en réalité plus proche des moutons que des vaches. Les takins vivent en groupe d’environ 20 individus, se regroupant pour former des troupeaux plus importants en été sur les pentes des montagnes, notamment près des salines. Pendant les mois de juillet et août, les mâles se battent pour le droit de s’accoupler en utilisant leurs cornes. La gestation a lieu pendant l’hiver, et les jeunes naissent lorsque les conditions deviennent plus favorables.

Tactiques de survie

En plus de leur pelage épais et long qui les protège du froid hivernal, les takins descendent des montagnes pour se réfugier dans des vallées boisées plus abritées. Ils se nourrissent principalement le matin et en fin d’après-midi avant la tombée de la nuit, en se nourrissant notamment de bambou. Pendant cette période, ils se fondent dans la végétation en s’allongeant souvent au sol pour se dissimuler. Les grands prédateurs tels que les ours, les dholes et les léopards sont une menace sérieuse pour eux, mais les takins sont étonnamment agiles et peuvent sauter jusqu’à 1,8 m de hauteur sans difficulté.

Le saviez-vous ?

La toison d’or étonnante qui est mentionnée dans l’histoire de Jason et des Argonautes pourrait avoir été inspirée par celle d’un takin. Les poils de cet animal peuvent tripler de longueur pour lui fournir une protection hivernale, atteignant environ 23 cm au-dessus de sa tête. Les mâles ont généralement le museau sombre.

