Découvrez le bar secret de Lyon, caché en centre-ville près des Terreaux !

En plein cœur de la ville de Lyon, se trouve un lieu insolite caché à la vue de tous. Le Secret, bar discret et mystérieux, est situé non loin du majestueux hôtel de ville, dans la rue Joseph-Serlin. Ce lieu unique en son genre est camouflé derrière un miroir, dissimulé au sein d’une onglerie. Une fois à l’intérieur, l’atmosphère intimiste et confidentielle du bar donne l’impression d’être dans un repaire secret, accessible uniquement à ceux qui connaissent son existence. Une invitation à découvrir un univers hors du commun, loin des foules et des bruits de la ville.

Le Secret : un bar clandestin dissimulé derrière une onglerie à Lyon

Le Secret est un bar d’ambiance intimiste et tamisée situé à Lyon, dissimulé derrière une onglerie et ouvert depuis trois ans et demi. Le gérant, Maxence, s’est inspiré du modèle des bars clandestins américains de la prohibition pour concevoir ce lieu. Il propose une carte de cocktails revisités à partir des classiques tels que le Martini, l’old-fashion et les longs drinks avec des prix variant entre 12 et 14 euros.

Un concept décalé pour casser les codes

Le concept du bar, inspiré des speakeasies, est assez rare à Lyon. Les tables sont plutôt intimistes et le fumoir à l’étage permet aux clients de finir de déguster leur verre. Selon Maxence, l’objectif est de casser les codes avec un concept un peu décalé.

Une deuxième salle cachée et accessible uniquement sur réservation

En plus de la grande salle avec le bar, le lieu abrite une deuxième salle cachée à l’étage inférieur avec un nouveau bar et un grand espace destiné à la réservation d’événements. L’entrée dans ce lieu insolite est uniquement sur réservation. Les clients doivent repasser par l’onglerie pour quitter le lieu à la fin de la soirée.

Le bar Le Secret est ouvert de 19h à 2h du mercredi au samedi et accepte les réservations au 07 67 12 58 77.

