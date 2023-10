Découvrez la vérité sur la majorité des dinosaures : carnivores ou herbivores ?

Les clichés autour des dinosaures persistent à travers les âges. Se pose alors la question, est-ce que tous ces êtres étaient réellement des prédateurs carnivores ?

L’équilibre des écosystèmes

Un écosystème fonctionnel à long terme ne peut pas être peuplé uniquement de carnivores. Pour assurer la stabilité et la durabilité des espèces, il doit reposer sur une base solide d’herbivores. Ces derniers peuvent se nourrir d’un grand nombre de plantes, qui à leur tour servent de nourriture à un plus petit nombre de carnivores. Les omnivores, quant à eux, sont des animaux adaptatifs qui peuvent continuer à se nourrir même pendant les périodes difficiles. C’est cette souplesse alimentaire qui a permis aux mammifères d’être les principaux survivants de l’extinction de masse du crétacé, contrairement aux dinosaures qui étaient majoritairement carnivores.

Un équilibre entre herbivores et carnivores

Environ 65% des dinosaures étaient herbivores, tandis que 35% étaient carnivores ou omnivores. Les herbivores, comme le diplodocus, le tricératops et le brachiosaure, avaient des dents coupantes pour brouter la végétation et des dents plates pour la broyer. Ils consommaient de grandes quantités de plantes pour obtenir l’énergie dont leur organisme avait besoin, et ils possédaient un système digestif important pour digérer leur nourriture fibreuse. Certains d’entre eux, comme les oiseaux actuels, avalaient des pierres pour mieux broyer les végétaux dans leur estomac. D’autres, comme l’ankylosaure, possédaient des chambres de fermentation pour dissoudre les fibres.

Les caractéristiques des dinosaures carnivores

Les dinosaures carnivores, tels que le T. Rex, le vélociraptor et le mégalosaure, faisaient partie de l’infra-ordre des théropodes. Ils étaient généralement dotés de longues et puissantes pattes arrière qui leur permettaient de courir assez rapidement pour attraper leurs proies. Leurs mâchoires étaient grandes et équipées de dents acérées, et ils possédaient également de longues griffes pour tuer et dépecer leurs victimes. Contrairement aux espèces herbivores comme le diplodocus, les dinosaures carnivores avaient une tête proportionnellement plus grosse par rapport à leur corps. Cela s’explique par le besoin d’un cerveau développé pour élaborer des stratégies de chasse. Certains dinosaures carnivores, comme le vélociraptor, chassaient en groupe, faisant preuve d’une grande intelligence et d’une collaboration efficace.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA