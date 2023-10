Découvrez la surprenante visite d’un bébé lynx sur une terrasse en Savoie !

Au cœur de la sublime ville de La-Motte-Servolex, un incident aussi rare qu’intrigant s’est produit récemment. En effet, un jeune et innocent lynx a été aperçu, laissant derrière lui une empreinte de mystère et d’émerveillement. Telle une ombre furtive parmi les imposantes montagnes de Savoie, cette créature indomptable dévoile une quête, celle de la nourriture. Dans une danse silencieuse et gracieuse, le bébé félin se glisse discrètement entre les arbres, cherchant avec conviction sa proie. Mais que peut bien espérer attraper ce chasseur novice ?

Un jeune lynx a été filmé en train de s’approcher d’une piscine à La-Motte-Servolex, en Savoie. Les experts estiment qu’il a environ quatre mois et pèse actuellement 3,5 kilos, ce qui est inquiétant car il devrait normalement être plus lourd à cet âge. Il pourrait chercher de la nourriture dans les environs. La personne qui a filmé cette scène, Christine Caille, était très surprise au départ car elle pensait qu’il s’agissait d’un tigre. Cependant, il s’agissait bel et bien d’un lynx.

« Il est réapparu à partir des années 80 »

Ce lynx appartient à une espèce qui a disparu de certaines régions de France, mais qui a réapparu dans les années 80. Dans le Jura plus précisément, plusieurs lynx ont été observés régulièrement autour du lac d’Aiguebelette. Ce territoire constitue un corridor pour ces animaux sauvages et protégés, ils sont craintifs. On estime qu’environ 150 lynx sont présents en France et leur population a tendance à croître.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA