Découvrez la première piscine publique naturelle sans produits chimiques en Dordogne

Saviez-vous que certaines piscines publiques ont opté pour un traitement de l’eau plus naturel ? En effet, il existe des bassins filtrés uniquement grâce aux plantes, sans aucun produit chimique. La commune de Montignac, située en Dordogne, s’est lancée dans cette initiative écologique et a décidé de proposer cette alternative à ses habitants. Les avantages de cette technique sont multiples : elle est plus respectueuse de l’environnement, moins coûteuse à long terme et surtout, beaucoup plus douce pour la peau et les yeux. Les plantes présentes dans le bassin sont spécialement sélectionnées pour leur capacité à limiter la prolifération de bactéries et à oxygéner l’eau. Les adeptes de la natation pourront ainsi profiter d’un espace de baignade plus sain et plus écologique que jamais.

Montignac : la piscine municipale se convertit à l’eau bio

En Dordogne, la piscine municipale de Montignac a été refaite à neuf en 2021 en mode « bio » sans chlore ni autre traitement chimique. Une première dans cette région, qui attire une foule de baigneurs.

Des plantes pour nettoyer l’eau

Le secret de cette transformation ? La piscine de Montignac utilise un réacteur ultra-violet pour détruire les germes dans l’eau de baignade. Ensuite, l’eau est dirigée vers un bassin extérieur où elle est filtrée naturellement par des plantes consommatrices de résidus organiques. Les baigneurs apprécient la qualité de l’eau et la sensation que procure une baignade dans cet environnement naturel.

« La sensation est très bonne quand on est dedans, même après une heure. On se sent détendu et la peau n’est pas agressée par le chlore », témoigne un usager. La température de l’eau n’est pas contrôlée, car la chaleur pourrait perturber sa qualité. En effet, il y aurait un risque de prolifération d’algues qui serait néfaste et obligerait la piscine à fermer temporairement.

Un coût élevé pour l’environnement

Au total, cette piscine unique a coûté 2 millions d’euros, subventionné à 60% par l’État, le département et la communauté de communes. Cependant, sans traitement chimique, les plantes nécessitent un entretien régulier pour éviter l’accumulation de déchets organiques qui pourraient perturber l’écosystème. Une telle piscine reste donc plus coûteuse en termes d’entretien et de maintenance que les installations classiques. En revanche, pour les nageurs soucieux de leur santé et de l’environnement, le choix du mode de traitement biologique est un vrai confort et une alternative naturelle à nager sans danger.

Le coût d’entrée à la piscine est de 3 euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants. Un tarif abordable pour une baignade rafraîchissante dans un environnement naturel protégé.

source originale : La Pause Info.fr