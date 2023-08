Découvrez la pastorale basque, le théâtre qui raconte l’histoire !

La pastorale est une célébration ancestrale qui associe culture, histoire et art dramatique. Chaque année, ce rituel se déroule en plein air, dans un village différent de la région du Pays basque, révélant ainsi les secrets et les légendes qui ont marqué l’histoire de la localité. Cette pièce retrace avec passion les événements remarquables qui ont forgé l’identité de la communauté. Les artistes et les acteurs se donnent corps et âme pour interpréter de façon magistrale les héros et les personnages qui ont marqué l’histoire régionale. La pastorale est plus qu’un spectacle, c’est un véritable hommage à la richesse culturelle et à l’histoire du Pays basque.

La tradition vivante de la pastorale dans le Pays basque

La pastorale est une pièce de théâtre traditionnelle qui se déroule tous les étés dans le Pays basque, au pied des Pyrénées. Cette pièce musicale dure trois heures et suit des règles précises. Toutes les répliques sont chantées en basque et la pièce est accompagnée de danses et de musiques traditionnelles. La pastorale est une tradition vieille de plusieurs siècles qui a su être préservée jusqu’à aujourd’hui.

Des acteurs non professionnels sous pression

Tous les acteurs de la pastorale sont résidents du même village, Ordiarp, et ne sont pas professionnels. Les acteurs doivent s’engager pendant des mois de répétitions pour être prêts à jouer leur rôle. Avant d’entrer sur scène, la pression est importante, mais les acteurs arrivent rapidement à se détendre. Johan Berrogain, éleveur et acteur volontaire, explique que jouer dans la pastorale est un engagement qui demande beaucoup de temps, mais qu’il ne regrette pas sa décision.

Une tradition qui se perpétue grâce à l’engagement de chacun

La pastorale ne pourrait pas survivre sans l’engagement et la passion de ses acteurs. Malgré la pression et les contraintes, les acteurs de la pastorale continuent de transmettre cette tradition vivante de génération en génération. La pastorale est un symbole de la fierté et de l’attachement des habitants du Pays basque à leur culture et à leur patrimoine.

