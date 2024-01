Découvrez la ferme pédagogique et la médiation animale en Corrèze : murmurez à l’oreille des bêtes!

Dans la commune de Péret-Bel-Air, au cœur de la paisible campagne corrézienne, Sabine Virolle a mis en place un projet novateur : une ferme pédagogique dédiée à la découverte du métier d’éleveur et à l’utilisation de la médiation par l’animal auprès d’un public en situation de vulnérabilité. Cette initiative vise à sensibiliser les visiteurs à la vie à la ferme, ainsi qu’à promouvoir le bien-être animal et la thérapie assistée par l’animal. En se basant sur ses connaissances et son expérience, Sabine a conçu un programme complet d’activités éducatives et ludiques, offrant ainsi une expérience immersive et enrichissante pour tous les participants. Grâce à sa passion pour les animaux et à sa détermination à améliorer le bien-être des personnes en difficulté, cette ferme pédagogique est devenue un lieu incontournable pour tous ceux en quête d’évasion et de sensibilisation à la vie rurale.

Des animaux heureux et un accueil chaleureux

La ferme de Jolie Fleur, située au sein d’une véritable exploitation agricole, offre aux visiteurs une expérience inoubliable. Ici, les vaches, veaux, ânes, lapins, poneys, chèvres et brebis sont choyés et font le bonheur des enfants, des familles et des vacanciers. Sabine, l’éleveuse, est passionnée par son métier et partage volontiers ses connaissances avec les visiteurs. Sa relation profonde avec les animaux est véritablement fascinante.

Des ateliers de médiation par l’animal

En plus des visites de la ferme, Sabine propose des ateliers de médiation par l’animal dans des institutions telles que les Ehpad et les Instituts médico-éducatifs. Lapins et cochons d’Inde sont utilisés pour stimuler la mémoire, l’écriture et le langage, aidant ainsi les participants à reprendre confiance en eux-mêmes. Sabine témoigne : « Leur présence change l’atmosphère de l’atelier, car l’animal ne juge pas. Les personnes qui ont peur finissent par parvenir à entrer en contact, c’est magique à chaque fois ».

Un nouveau magazine dédié à l’art de vivre à la campagne

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les bienfaits d’une vie à la campagne, le magazine « L’Art de vivre à la campagne » est fait pour vous. L’objectif de ce magazine est de valoriser les territoires ruraux et leurs habitants, en offrant un espace d’expression aux acteurs qui concilient leurs aspirations écologiques et leur style de vie à la campagne. Vous y découvrirez des témoignages de personnes qui ont fait le choix de vivre à la campagne, malgré les difficultés rencontrées.

Une invitation à reconsidérer votre mode de vie

Ce magazine s’adresse à tous ceux qui aspirent à découvrir ou à redécouvrir les plaisirs de la vie à la campagne. En mettant en avant les talents et les initiatives des habitants des zones rurales, il souhaite inspirer un nouveau mode de vie, plus en accord avec la nature et les besoins du vivant. Une invitation à reconnecter avec la nature et à reconsidérer notre mode de vie urbain. Une belle promesse de découverte, d’aventure et de changement.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA