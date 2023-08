Découvrez deux cascades magnifiques lors d’une randonnée en Drôme ! 💦🌿

Située en plein cœur du massif du Vercors, dans la belle région de la Drôme, une excursion pédestre ravit les amoureux de la nature. En effet, cette randonnée mène les aventuriers jusqu’à la découverte de deux cascades, toutes deux d’une beauté captivante : la cascade Blanche et la cascade Verte. Nichées dans un écrin de verdure, elles se dévoilent aux visiteurs avec leurs flots émeraude et leur chatoiement cristallin. Pour les curieux, le point de départ se trouve à Sainte-Eulalie-en-Royans, village typique du coin. À travers les sentiers bucoliques, les randonneurs pénètrent alors un univers de pureté et de sérénité, où les bruissements de l’eau se marient aux murmures des arbres. Une expérience unique à vivre à tout prix !

Découvrir les cascades Blanche et Verte dans le Vercors

En période de forte chaleur, une randonnée à faire dans le Vercors est de découvrir les cascades Blanche et Verte à Sainte-Eulalie-en-Royans ou à Pont-en-Royans dans la Drôme. Une petite promenade de 15 minutes permet de rejoindre la cascade Blanche depuis le parking situé devant un bar associatif. Le chemin est goudronné puis en cailloux, il est donc conseillé de ne pas porter des tongs. Pour atteindre la cascade Verte depuis Pont-en-Royans, il faut longer la rivière sur environ un kilomètre avant d’arriver à la cascade.

La cascade Blanche depuis Sainte-Eulalie-en-Royans

Le départ de la randonnée vers la cascade Blanche se situe à Sainte-Eulalie-en-Royans. Il suffit de se garer devant un bar associatif sur un grand parking, de prendre à gauche et de suivre le balisage. Le chemin est accessible après un petit quart d’heure. Vous atteignez la cascade Blanche avec l’eau fraîche et limpide de la Vernaison qui descend du Vercors par les grands et les petits goulets. Des activités comme la baignade et le pique-nique y sont possibles.

La cascade Verte depuis Pont-en-Royans

Pour découvrir la cascade Verte, il suffit de partir du magnifique village de Pont-en-Royans et de longer la rivière sur environ un kilomètre pour arriver à la cascade. Le site est très beau, le Vernaison s’écoule entre deux petites falaises juste après la cascade. Différentes activités pour se rafraîchir sont possibles sur place.

Une randonnée pour rejoindre les deux cascades

Pour les plus sportifs, une randonnée permet de rejoindre les deux cascades en une fois. Depuis la cascade Verte, il faut reprendre la route des Petits Goulets, passer les 4 tunnels, emprunter la route à gauche qui descend au pont de la Vernaison et prendre le sentier à gauche avant le pont et marcher environ 100 mètres jusqu’à la cascade. Les deux cascades sont distantes d’environ 200 mètres avec un dénivelé de 500 mètres.

