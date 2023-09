Découvrez Charlotte Pinson, la lycéenne qui partage ses lectures sur Instagram !

Depuis un laps de temps de quatre ans, Charlotte Pinson a pris l’habitude de partager ses opinions sur les livres qu’elle lit, sur les plateformes d’Instagram et TikTok. En tant que jeune influenceuse, elle a établi des liens directs avec les grandes maisons d’éditions littéraires, formant ainsi une sorte de cercle littéraire nouvelle génération, ou plutôt, un cercle littéraire 2.0. Son avis a un poids considérable dans la communauté des amateurs de lecture et des bibliophiles en ligne, qui suivent avec intérêt ses critiques littéraires et ses recommandations de lectures. Il est indéniable que sa présence impactante sur les réseaux sociaux contribue à la promotion et à la notoriété de la littérature auprès du public connecté.

Charlotte Pinson, chroniqueuse littéraire sur Instagram et TikTok

Charlotte Pinson est une jeune influenceuse littéraire qui partage ses avis sur les livres qu’elle lit à sa communauté virtuelle sur Instagram et TikTok. Elle travaille en partenariat avec certaines maisons d’édition et reçoit jusqu’à 50 livres par an en avant-première. Son objectif en tant que chroniqueuse est de parler du roman et de promouvoir sa sortie littéraire.

Lire n’est plus has-been grâce à Charlotte Pinson

Dans chacune de ses publications, Charlotte conseille les jeunes lecteurs en parlant des personnages, de ce qui lui a plu dans l’histoire ainsi que des points qui ont fait qu’elle a aimé sa lecture. Son style de livre préféré est la romance pour ado, mais elle essaie également de s’ouvrir aux classiques et aux livres de développement personnel. Charlotte est une grande lectrice depuis la 5ème et considère que son rôle d’influenceuse l’a aidé à avoir confiance en elle. Elle est heureuse de contribuer à l’envie de lire des jeunes qui reviennent dans les librairies.

Entre lecture et lycée

Charlotte lit entre 10 et 20 livres par mois et a environ 400 livres dans sa bibliothèque. Elle doit cependant jongler entre son rôle d’influenceuse et ses études au lycée, surtout cette année où elle prépare le bac. Elle souhaiterait travailler dans l’édition ou le journalisme à l’avenir.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

