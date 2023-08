Découvrez ces courageux coureurs défier le phare d’Eckmühl aux Championnats du monde 2023 !

Le Phare d’Eckmühl, ce majestueux monument érigé à Penmarc’h, près de la pointe de Bretagne, a été le théâtre d’un événement sportif exceptionnel, le samedi 26 août 2023. La 16e édition des championnats du monde de la montée du phare a attiré plus de 150 participants, venus des quatre coins de la planète, pour relever le défi ultime : gravir les 307 marches de l’escalier en colimaçon, sur une distance de 64 mètres, afin d’atteindre le sommet à 65 mètres de hauteur. De 17 à 82 ans, ces courageux compétiteurs ont tous partagé la même passion pour la course, la montagne et la mer. Les plus jeunes étaient en mesure de rivaliser avec les plus âgés, qui n’ont pas manqué l’occasion de montrer leur expérience et leur endurance sur cet itinéraire exigeant. En fin de compte, ce fut une journée mémorable pour tous les participants et les spectateurs, qui ont applaudi les vainqueurs et admiré la vue imprenable depuis le sommet du phare.

Des participants hétérogènes pour un défi insolite

Les participants hétérogènes de l’événement sont composés de sportifs entraînés cherchant à battre le record, mais également de simples curieux à la recherche d’un défi. Le public s’est également rassemblé pour assister à l’événement dans un esprit convivial et solidaire.

Une arrivée surprenante

L’arrivée de la course a réservé bien des surprises. Les coureurs les plus essoufflés ne sont pas nécessairement ceux que l’on aurait pu imaginer. L’événement s’est clôturé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Julien Le Bot et Régis Massini ont capturé l’événement en images pour célébrer la 16e édition de la montée du Phare d’Eckmühl.

