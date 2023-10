La plupart des poissons ont été capturés lors d’une récente opération de pêche de sauvegarde organisée par le département. En effet, il semblerait que ces spécimens proviennent principalement de cette initiative louable visant à protéger les ressources marines. Récemment mise en place, cette démarche vise à sauvegarder les espèces aquatiques menacées et à préserver l’équilibre fragile des écosystèmes marins. Ainsi, grâce à cette initiative d’envergure, de nombreuses espèces de poissons ont été sauvées de l’extinction et ont été réintroduites dans leur habitat naturel. Les efforts déployés par le département pour mener à bien cette opération de pêche sont à saluer, car ils ont permis de préserver la biodiversité marine et de garantir la pérennité des ressources halieutiques. Cependant, il est important de souligner que cette pêche de sauvegarde n’a pas été sans difficultés. En effet, de nombreux obstacles ont dû être surmontés afin de mener à bien cette mission cruciale. Les pêcheurs ont dû faire preuve d’une grande persévérance et d’un savoir-faire exceptionnel pour capturer et transférer ces poissons en toute sécurité. De plus, le département a dû mobiliser des ressources considérables pour organiser cette opération de grande envergure. Toutefois, les résultats obtenus sont indéniables et témoignent de l’efficacité de cette initiative de sauvegarde des ressources marines. En effet, en protégeant ces espèces menacées, le département contribue à la préservation de l’équilibre écologique des océans. De plus, cette opération permet également de sensibiliser le grand public à l’importance de la conservation de la biodiversité marine. Ainsi, en préservant ces ressources précieuses, le département s’engage pleinement dans la protection des océans et des espèces qui y vivent. En conclusion, il est primordial de souligner le rôle essentiel joué par le département dans cette opération de pêche de sauvegarde. Grâce à cette initiative ambitieuse, de nombreuses espèces de poissons ont été sauvées de l’extinction et ont retrouvé leur place au sein des écosystèmes marins. Cette action témoigne de l’importance de la préservation de la biodiversité marine pour assurer un avenir durable à nos océans. Tous ces efforts méritent d’être salués et encouragés, car ils contribuent activement à la protection de notre environnement et à la préservation des ressources naturelles.

Poissons morts retrouvés dans le Grand Étang de Saint-Estèphe en Dordogne

Mardi 10 octobre, une triste découverte a été faite dans le Grand Étang de Saint-Estèphe, situé dans le Périgord vert en Dordogne. Des milliers de poissons morts ont été retrouvés flottant à la surface de l’eau. Selon le journal Sud-Ouest, ces poissons ont succombé aux fortes chaleurs qui ont récemment touché la région, phénomène particulièrement inhabituel pour cette période de l’année. Le département a précisé que le poids total des poissons morts s’élevait à plus de 300 kg.

Les poissons étaient issus d’une opération de pêche de sauvegarde

La plupart des poissons morts retrouvés dans le Grand Étang sont le résultat d’une opération de pêche de sauvegarde qui avait été réalisée récemment en amont de travaux de sécurité sur un barrage. En tout, environ 6 à 7 tonnes de poissons avaient été collectées, triées et transférées dans cet étang privé. Selon les premières observations de Frédéric Delmarès, responsable de la pisciculture qui s’était chargée du transfert, les poissons sont morts par manque d’oxygène dû aux températures élevées tardives de cet automne.

Les mesures prises pour tenter de préserver la vie des poissons

Façe à cette situation tragique, Frédéric Delmarès était déterminé à agir. Le lendemain de la découverte des poissons morts, soit le 11 octobre, des aérateurs ont été installés dans l’étang pour augmenter le taux d’oxygène dans l’eau. Depuis lors, ces appareils fonctionnent en continu. L’objectif est de préserver les poissons encore en vie et d’empêcher de nouvelles pertes.

