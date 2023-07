Découverte des ours dans le parc naturel de Shiretoko à Hokkaido, Japon.

En ce début de semaine, les passionnés de randonnées pédestres seront ravis de suivre les aventures proposées par les équipes de France 2. Pour vous émerveiller, nous vous emmenons cette fois-ci sur les terres sauvages de l’archipel d’Hokkaido, abritant des sentiers de randonnée à couper le souffle.

Profitez d’un voyage immersif entre eaux turquoises et montagnes escarpées, où la nature prend toute sa splendeur et vous offre des panoramas inoubliables. Sur ces terres lointaines, la balade devient une véritable aventure, où les paysages grandioses rivalisent avec les défis sportifs à surmonter pour atteindre les sommets les plus élevés.

Venez découvrir les secrets des montagnes japonaises et la majesté de cette nature sauvage, bercée par les traditions nippones et leurs histoires passionnantes. Rendez-vous dès vendredi 28 juillet pour découvrir les merveilles insoupçonnées de l’archipel d’Hokkaido.

Shiretoko, le joyau de la nature dans le Grand Nord japonais

Situé dans le Grand Nord japonais, Shiretoko est un parc naturel de 386 kilomètres carrés où la faune et la flore exceptionnelles ont été classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les Japonais appellent ce lieu la « péninsule des ours » en raison de la présence d’ours bruns en liberté. Toutefois, cela n’empêche pas les touristes du monde entier de s’aventurer dans cette région sauvage et de découvrir la beauté incomparable de la nature.

La randonnée dans la piste des ours

Le parc naturel de Shiretoko est un véritable paradis pour les amateurs de randonnée. Les randonneurs peuvent parcourir la piste des ours pour voir des traces de l’animal et de nombreux autres animaux sauvages vivant dans le parc. Pour éviter les accidents avec les ours, la présence d’un guide est obligatoire. Les guides, comme Frédéric Bastide, accompagnent les randonneurs et utilisent des clochettes pour avertir les ours de leur présence. Les randonneurs peuvent alors observer les ours à une distance sûre, tout en découvrant le magnifique paysage des montagnes et de la mer, qui font de ce lieu un véritable havre de paix.

L’observation des ours depuis la baie

Si la randonnée ne permet pas toujours d’observer les ours de près, la baie offre une solution de repli incroyable. La meilleure façon de les voir est de se rendre dans la baie et de prendre un bateau pour profiter d’une vue panoramique sur le parc. Depuis l’eau, il est possible d’observer les ours dans leur habitat naturel, nager dans l’eau et se nourrir des fruits de mer. C’est une expérience unique qui laisse une impression durable chez les visiteurs.

Le retour des touristes après la pandémie de Covid-19

Après plus d’un an de restrictions de voyage liées à la pandémie de Covid-19, les touristes reviennent peu à peu dans le parc naturel de Shiretoko. Certains touristes français sont déjà présents et les Japonais continuent d’apprécier les merveilles de ce joyau de la nature. Même si la pandémie a eu un impact sur la fréquentation touristique de la région, les autorités locales sont heureuses de voir que les touristes reviennent, prêts à découvrir ce trésor caché du Japon.

En somme, le parc naturel de Shiretoko offre une expérience unique pour les touristes en quête de nature et de découvertes. Que vous souhaitiez observer les ours depuis la piste ou la baie, cette région sauvage vous laissera des souvenirs inoubliables.