Décès tragique d’un passionné du carnaval à Nice

Arthur Signorelli, celui qui était considéré comme le plus ancien et respecté représentant des carnavaliers de Nice, s’est éteint à l’âge de 96 ans. C’était un mono maniaque de carnaval qui avait l’habitude d’introduire des innovations pour redynamiser cette célébration annuelle. On se souvient qu’il avait été le premier à intégrer des moteurs électriques dans les chars du carnaval, une idée révolutionnaire qui a permis des améliorations significatives en termes de confort et de sécurité pendant les défilés. Sa mort est synonyme d’une grande perte pour toute la communauté des carnavaliers, mais son héritage et ses réalisations resteront gravés dans les mémoires pour les années à venir.

Décès d’Arthur Signorelli, précurseur du Carnaval de Nice

Arthur Signorelli, connu pour avoir révolutionné le Carnaval de Nice, est décédé à l’âge de 96 ans dans la ville de Vence. Il était le premier à avoir utilisé des moteurs électriques pour animer les chars, alors que cette pratique était manuelle auparavant. Fils et petit-fils de carnavaliers, il a commencé sa carrière comme groupiste avant de devenir un carnavalier incontournable.

L’héritage d’un carnavalier exceptionnel

Le style d’Arthur Signorelli se distinguait par des couleurs vives et une grande attention au détail. Il a notamment introduit le flocage sur un char en 1982, une méthode qui permettait de donner une apparence proche de la fourrure. Malgré la loi salique en vigueur chez les carnavaliers, qui réservait la pratique exclusivement aux hommes, il a partagé son expertise et son talent avec plusieurs carnavals à travers le monde, notamment en région parisienne et au Japon. Sa célébrité ne l’a jamais empêché de conduire lui-même son char lors du Carnaval de Nice, une expérience qui le remplissait de fierté.

Une perte considérable pour l’univers des corsi

Arthur Signorelli était une grande figure du Carnaval de Nice, une institution pour les carnavaliers de son époque. Sa mort est une perte considérable pour le monde des corsi, mais son héritage perdure. Françoise Signorelli, sa fille, espère que son travail et sa passion pour le Carnaval de Nice continueront à inspirer les générations futures.

