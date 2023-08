De la compta à la scène mondiale : l’ascension de Maëva Carter, DJ officielle de Madonna

Devenir DJ était loin d’être un choix de carrière évident pour Maëva Carter. Elle avait commencé en tant que mannequin, parcourant les podiums des plus grandes marques de luxe. Cependant, lors d’une soirée huppée, la jeune femme a été repérée par nulle autre que Madonna. Cette rencontre inattendue allait changer sa vie pour toujours. Pendant deux ans, Maëva a travaillé aux côtés de la popstar, apprenant les ficelles du métier de DJ et faisant ses preuves en tournant dans les clubs les plus prestigieux. Retour sur le parcours de cette artiste hors du commun, qui a su saisir sa chance et se réinventer pour devenir la star qu’elle est aujourd’hui. Rencontre avec la talentueuse Maëva Carter.

De mannequin à DJ : l’histoire de Maëva Carter

Maëva Carter est une DJ et productrice française originaire de Montpellier. Elle a commencé sa carrière il y a plus de dix ans et a joué dans de nombreux endroits du monde. Elle a rencontré Madonna lors d’une soirée privée à Gstaad, en Suisse. Pendant deux ans, elle a collaboré avec elle lors de soirées privées et d’événements spéciaux.

Une rencontre inattendue

Maëva Carter est devenue la DJ privée de Madonna après l’avoir rencontrée lors d’une soirée à laquelle elle mixait. Au début, elle n’avait pas réalisé qu’il s’agissait de la star américaine. Madonna a contacté son agent pour qu’elle vienne mixer le 31 décembre à l’occasion du jour de l’an. Cette collaboration a duré deux ans, pendant lesquels Maëva a animé ses soirées privées.

Un début de carrière accéléré

Maëva Carter a créé des opportunités pour sa carrière en tant que DJ. Elle a commencé sa carrière en tant que modèle photo en Chine, où elle a rencontré les DJ Getdown et Kash. Ils sont devenus ses mentors et lui ont appris à se servir des platines. Elle a également rejoint Ocean Drive en 2014, un groupe composé de Gilles Luka et Solenne Oceanne, et a connu un succès international avec le titre Whatever. Enfin, elle se produit partout dans le monde, de Malaisie à Dubaï en passant par Tel Aviv.

