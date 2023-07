Daho, Carla Bruni, Miossec et Belin célèbrent Barbara & Gainsbourg au Grand Rex en septembre.

Le spectacle intitulé « Serge Gainsbourg, Je t’aime moi non plus » s’annonce pour le 17 septembre alors que le lendemain sera réservé à l’évènement « Barbara, du bout des lèvres ». Deux représentations tout à fait différentes, mais chacune ayant leur propre charme. La première sera une ode à l’un des plus grands poètes de la chanson française, un hommage rendu à sa carrière prolifique et à son empreinte indélébile dans l’histoire musicale. Quant à la seconde, elle dépeindra la vie et l’œuvre d’une des plus grandes interprètes de la chanson française, une artiste qui a su captiver le public avec sa voix douce, son charisme inégalé et sa présence scénique remarquable. Ces deux soirées promettent d’être exceptionnelles et nous offriront une plongée dans l’univers de deux icônes de la culture française.

Serge Gainsbourg et Barbara : Hommage musical au Grand Rex en septembre

Rendre hommage aux deux icônes de la chanson française

Le Grand Rex, célèbre salle de cinéma et de spectacles située dans le 2e arrondissement de Paris, rendra hommage aux deux icônes de la chanson française : Serge Gainsbourg et Barbara. Les concerts seront organisés sous le titre «Je t’aime…Du bout des lèvres» et se tiendront les 17 et 18 septembre prochains. Les spectacles mettront en vedette de nombreux artistes français, tels qu’Etienne Daho, Jeanne Added, Carla Bruni, Raphaël, Gaëtan Roussel, ou encore Barbara Pravi. Les deux concerts ont pour but de célébrer la vie et l’œuvre de ces deux légendes de la chanson française et de rendre hommage à leurs contributions exceptionnelles à l’industrie de la musique.

La musique et les archives de l’INA s’unissent pour un événement unique

L’Institut national de l’audiovisuel (INA), fournisseur des images d’archives insérées dans ces concerts, permettra de retravailler pour l’occasion des séquences tirées d’émissions de télévision conservées dans leurs archives. Ce système a déjà été utilisé en 2019 pour saluer la mémoire d’Alain Bashung à travers le concert hommage «Immortel Bashung». Cette année-là, Jane Birkin, Salvatore Adamo, et bien d’autres artistes ont pris part à la soirée. L’homonyme de «Je t’aime moi non plus», Serge Gainsbourg, décédé en 1991, a toujours su s’imposer dans l’actualité. Son album «L’homme à la tête de chou», sorti en 1976, a été republié récemment avec un nouveau mixage pour proposer un rééquilibrage des parties instrumentales et vocales. À l’heure actuelle, l’exposition «Serge Gainsbourg, le mot exact», qui dévoile des documents et des objets personnels de l’artiste, tels que des petits papiers et des livres de sa bibliothèque, ainsi que des manuscrits annotés, se poursuit jusqu’au 3 septembre à la Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Pompidou à Paris. La Maison Gainsbourg, qui sera consacrée à l’artiste, ouvrira quant à elle ses portes sur le trottoir d’en face de son domicile parisien mythique situé rue de Verneuil, le 20 septembre 2023.

Barbara, toujours une inspiration centrale pour la nouvelle génération

Barbara, décédée en 1997, demeure une source d’inspiration pour les artistes de la nouvelle génération, telles que Zaho de Sagazan. Cette dernière a été révélée au grand public cette année avec la sortie de son premier album, «La symphonie des éclairs». Dans les années 60 et 70, elle avait déjà marqué les esprits avec ses textes sublimes et ses mélodies bouleversantes. Aujourd’hui, son héritage perdure, et elle continue d’être une inspiration source de créativité pour de nombreux artistes de la scène musicale française.

Le concert hommage au Grand Rex à Paris permettra ainsi de réunir ces deux grandes figures de la chanson française. Un moment fort en émotion et en musique, qui ne manquera pas de ravir les fans de ces deux artistes légendaires.