Cyberattaque : Angoulême perd la connexion !

Malgré la situation critique, les installations et les prestations continuent de fonctionner. Cependant, la liaison et les communications téléphoniques ne sont pas opérationnelles pour l’heure. La résolution de ce dysfonctionnement est incertaine et pourrait prendre un temps considérable.

Une cyberattaque inédite à Angoulême

Une cyberattaque d’une ampleur inédite a touché la ville et l’agglomération d’Angoulême le 24 juillet. L’attaque a été commise à l’aide d’un simple courriel qui a permis aux pirates de s’introduire dans les serveurs informatiques.

François Elie, vice-Président de Grand Angoulême en charge du haut-débit et de l’administration électronique, explique que les pirates ont peut-être pris des données qu’ils pourraient vendre. Malgré le dépôt d’une plainte, l’ensemble des serveurs est à l’arrêt depuis 48 heures pour vérification. Denis Lagneaux, technicien Serveurs et réseaux, précise que ces serveurs gèrent l’ensemble des données de toutes les applications utilisées par la ville et Grand Angoulême, telles que les paies, l’assainissement ou les fichiers Word et Excel.

Des perturbations envisagées pour une durée indéterminée

L’impact pour l’utilisateur est important : le téléphone, les sites internet de la ville et de l’agglomération sont hors service, l’instruction des dossiers d’urbanisme est temporairement suspendue et l’accueil téléphonique au CCAS est inaccessible. Malgré cela, la plupart des services sont encore opérationnels pour les usagers, tels que les rendez-vous pour les passeports et les cartes d’identité, ainsi que les équipements communautaires. Néanmoins, le retour à la normale pourrait prendre du temps et les serveurs doivent être vérifiés un à un avant d’être redémarrés. Étant donné l’ampleur de la cyberattaque, il est impossible d’estimer avec exactitude la durée des perturbations.

La cybersécurité, un enjeu majeur pour les collectivités

Les collectivités doivent faire face à des cyberattaques fréquentes. Selon une étude récente, 30% d’entre elles ont déjà été victimes de rançongiciels, qui exigent le versement d’une somme d’argent pour rendre l’accès aux données. En effet, les services de l’État et des administrations publiques sont de plus en plus connectés et dépendent largement des technologies de l’information. Par conséquent, même les petites villes ne sont pas à l’abri des cyberattaques. La ville de Cognac, la communauté de communes de Vals de Saintonge ou encore le département de la Vienne ont également été victimes de telles attaques.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA