« Culture et sport main dans la main aux Jeux Olympiques »

D’ici à l’arrivée des Jeux de Paris de 2024, un nombre considérable d’événements culturels initieront une fusion inédite entre l’art, le sport et les valeurs olympiques. Pour donner vie à ce plan ambitieux, c’est la talentueuse chorégraphe Dominique Hervieu qui a été désignée pour en assumer la responsabilité. Toutefois, l’enjeu dépasse largement l’esprit même des jeux, car il s’agit avant tout de faire rayonner la culture et l’art dans la ville, au point de renverser les limites conventionnelles entre la pratique artistique et sportive. À travers ce projet, l’expression culturelle deviendra une alliée privilégiée du sport, sublimant les exploits athlétiques par des performances visuelles et sonores incroyables. En d’autres termes, ce ne sera pas seulement un rendez-vous sportif, mais une véritable fête des sens où chacun pourra trouver son compte.

Les JO 2024 et la culture

Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a mis en place l’Olympiade de la culture, un programme pluri-disciplinaire qui met en avant le lien entre l’art, le sport et les valeurs olympiques. Dominique Hervieu, danseuse et chorégraphe, est à la tête de ce programme ambitieux qui inclut des événements dans les musées, les cinémas, l’art vivant et plus encore.

La liberté de création au cœur de l’Olympiade de la culture

Le programme de l’Olympiade de la culture de Paris 2024 offre une totale liberté de création aux artistes participants. Des milliers d’amateurs à travers la France sont invités à participer, avec pour mission de créer chacun une affiche olympique et une affiche paralympique sous différentes formes (BD, collage, photographie ou dessin). Une danse pour tous sera également proposée lors des événements, en partenariat avec l’Éducation nationale.

Les lieux du patrimoine sportif ouverts au public

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine en septembre, des lieux du patrimoine sportif seront ouverts au public. Pour connaître la programmation détaillée de l’Olympiade de la culture, rendez-vous sur le site officiel de l’événement.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA