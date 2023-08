Culture en fête à Langon : spectacles gratuits à ne pas manquer !

Le Carmel Culture Center in Langon (Gironde) will unveil its upcoming cultural season to the public on Monday, August 28, 2023. This highly anticipated event promises to showcase the best in local artistic talent and provide an exciting glimpse into the diverse offerings available throughout the year.

As part of the festivities, a special evening of free entertainment has been scheduled for September 23rd. Visitors can look forward to a vibrant program of live music, dance performances, and other dynamic presentations that are sure to inspire and thrill.

Whether you’re a dedicated arts enthusiast or simply looking for a fun and engaging way to spend an evening, the Carmel Culture Center has something for everyone. So don’t miss out on this amazing opportunity to experience the richness and diversity of our local community’s vibrant cultural scene. Mark your calendar for August 28th and September 23rd now and get ready to be introduced to a whole new world of entertainment and inspiration!

Présentation de la nouvelle saison culturelle à Langon

Le lundi 28 août 2023, le centre culturel des Carmes à Langon présente au public la saison culturelle 2023/2024. Les spectateurs auront l’occasion de découvrir les spectacles, les expositions, les projets et les nouveautés de cette nouvelle saison. De plus, les visiteurs pourront réserver leurs places et échanger avec l’équipe du service culturel lors de l’événement.

Ouverture de saison festive et gratuite

Le samedi 23 septembre 2023, le service Culture de la ville de Langon propose une ouverture de saison festive et gratuite.

À 16h, la Compagnie Hecho en casa jouera « B.A.K » dans le jardin derrière la sous-préfecture. Les spectateurs plongeront dans la vie de Blanche, Armelle et Katarina à travers une valise contenant des vies, des mémoires et des anecdotes. Cet événement est gratuit, mais une réservation est impérative dès le 29 août à 14 h.

À 18h, la Compagnie du Petit Monsieur présentera « Deux secondes », un spectacle de clown burlesque sur la place des Carmes. L’entrée est libre.

À 19h, la Compagnie Crazy R proposera un cirque aérien « Drop » au Parc des Vergers. Les spectateurs pourront admirer des artistes spécialisés dans la voltige aérienne et des stars du rugby dans un grand volant hors norme. Cet événement est gratuit.

Enfin, à 20h, le Jive Machine Trio jouera du swing durant le partage d’un verre de l’amitié au Parc des Vergers. L’entrée est libre.

Les renseignements et les réservations sont disponibles au 05 56 63 14 45 ou sur le site lescarmes.fr.

