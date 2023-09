Crise enseignante en Seine-et-Marne : les professeurs des écoles à bout de souffle !

Au réveil de la rentrée des classes, le n’importe quel écolier pourrait se poser cette question fondamentale : est-ce qu’il y a un enseignant pour chaque salle de cours ? Pour les autorités éducatives de l’Académie de Créteil, la réponse est affirmative. Cela dit, cela ne se fait pas sans le concours de plusieurs contractuels, comme cela est coutume. En effet, un grand nombre d’enseignants ont été embauchés sous ce régime pour combler les besoins urgents de l’année scolaire, selon les informations disponibles. Bien que cela puisse susciter une certaine inquiétude chez les familles, il faut se rappeler que les nouveaux venus sont également des professionnels qualifiés et qu’ils ont le même objectif que leurs collègues titulaires : offrir à tous les étudiants un apprentissage de qualité.

Plus de 3 000 postes d’enseignants manquants

Selon les chiffres, plus de 3 000 postes d’enseignants manquent pour la rentrée scolaire de 2023 dans l’enseignement public et plus de 200 dans le privé. Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’enseignants dans chaque classe pour le gouvernement, qui a mieux anticipé les recrutements cette année. L’académie de Créteil, Versailles et la Guyane font partie des académies les plus touchées par ce manque de recrutement. À Créteil, il y aurait 555 postes vacants.

Une formation pour les enseignants contractuels

Pour compenser le manque d’enseignants recrutés, le gouvernement compte sur les contractuels et une formation pour ces derniers. L’académie de Créteil a commencé à recruter ces enseignants à partir du 1er juin et à les accompagner pour les fidéliser. Toutefois, le manque d’enseignants formés pour les troubles de l’attention ou de l’inclusion est pointé du doigt.

A perte d’attractivité du secteur

La crise d’attractivité de l’Éducation nationale est un constat partagé par le ministère et les différents syndicats. Ce manque d’attractivité est dû aux mauvaises conditions salariales et de travail, à des effectifs parfois trop nombreux en classe et à une pression forte de toutes parts qui entraîne une vraie perte de sens du métier. Les parents d’élèves attendent des solutions, notamment dans le recrutement d’enseignants formés et dans l’allègement des classes.

