Corse: Tourisme respectueux de la nature par une famille à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

Au cours de cette semaine, le journal de 13 Heures se déplace en Corse pour découvrir les personnes qui animent et valorisent ce superbe territoire. Pour commencer, le lundi 5 juin, nous nous dirigeons vers Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, où nous retrouvons la famille Agostini, composée de trois générations de femmes qui collaborent étroitement afin d’accueillir les touristes.

Dans ce havre de tranquillité au nord de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud, le tourisme est une affaire de famille qui s’inscrit sur trois générations, allant de la grand-mère à la petite-fille. Leur souhait est de faire découvrir la Corse aux vacanciers tout en respectant l’environnement. Au camping, Liliane Agostini fait sa tournée matinale avec sa petite-fille, qui espère un jour reprendre l’établissement. Elles ont le sens de l’hospitalité et du commerce. « Ce que j’aime dans ce travail, c’est de rencontrer des gens de toutes nationalités, de pouvoir communiquer avec eux dans toutes les langues, et d’accueillir chaque année les mêmes personnes. Il y a une histoire, et c’est ça qui me plaît », confie Liliane.

« C’est nos terres, c’est notre patrimoine, donc bien sûr on veut le garder »

Il y a quelques années, le camping a failli être vendu, mais Liliane a lutté pour le conserver. « C’est important de préserver l’héritage qu’on nous a laissé. C’est nos terres, c’est notre patrimoine, donc bien sûr on veut le garder », affirme sa petite-fille. Non loin de là, la fille de Liliane, Marina, reçoit des vacanciers dans son centre équestre, en parfaite harmonie avec ses animaux. Pour Marina, il est essentiel de concilier le bien-être des animaux et l’accueil des vacanciers. « On est contre un tourisme de masse, pour préserver la nature », déclare-t-elle. C’est dans cet esprit que la famille reçoit des vacanciers depuis 65 ans. L’histoire a commencé en 1958, avec les grands-parents de Liliane.