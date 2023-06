Contrôle fiscal avec ChatGPT : l’intelligence artificielle lutte contre la fraude fiscale

Ce jeudi, les autorités fiscales ont dévoilé les résultats de leurs inspections effectuées en 2022, qui ont été assistées par la technologie de l’intelligence artificielle. Il apparaît que cet instrument devient de plus en plus incontournable et primordial.

L’intelligence artificielle (IA) est responsable de la moitié des contrôles fiscaux des entreprises. Les ordinateurs examinent une multitude de données (flux financiers, déclarations des entreprises, etc.). Ils identifient les motifs suspects et en informent ensuite les agents du fisc qui réalisent un contrôle.

Cette technique se révèle de plus en plus performante, car l’IA s’appuie sur des informations de plus en plus conséquentes. Elles proviennent de l’Urssaf, d’autres pays européens et également de l’OCDE. Cette approche, appelée « data mining », est également employée pour les particuliers avec un objectif pour le fisc : que 50 % des contrôles soient déclenchés par l’IA d’ici 2027.

Le taux de détection est extrêmement élevé

Depuis la mise en place généralisée du dispositif en 2022, environ 125 000 piscines ont été régularisées par le fisc, repérées par l’IA qui analyse des images aériennes. Ce gain rapporte 30 millions d’euros par an à l’Etat. « Le taux de détection est extrêmement élevé, pas tout à fait à 100 %, mais supérieur à 95 %« , se réjouit Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques.

« Quand on prévient un propriétaire, la chance d’être juste est très élevée et la plupart des gens s’acquittent ensuite de ce qu’ils doivent. » Jérôme Fournel, directeur général des finances publiques à franceinfo

Le fisc souhaite étendre cette analyse des images aériennes pour identifier les extensions de maisons non déclarées, par exemple. Cependant, l’intelligence artificielle doit encore être améliorée. Les premiers résultats sont attendus par l’administration fiscale d’ici la fin de l’année.

Les contribuables pourraient également être amenés à interagir avec une IA de type ChatGPT. Des travaux sont en cours pour développer une IA générative qui aurait pour mission de répondre aux questions posées à l’administration fiscale.

Une première expérimentation n’avait pas été concluante il y a quelques années. Toutefois, les progrès récents devraient permettre de développer cette IA, qui offrirait des réponses bien plus rapides. Le projet a été lancé en 2022 et devrait aboutir dans les années à venir.