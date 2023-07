Conteneurs transformés en restaurant trendy à Jospinet près de Lamballe

Le dimanche 9 juillet prochain, un événement culinaire annuel tant attendu par les Jospinetois se produira : la Bicoque ouvrira ses portes. Cependant, la création de cette cantine éphémère n’a pas toujours été facile car elle a été refusée à Port Morvan. Malgré cela, l’initiative a réussi à conquérir le coeur de beaucoup de personnes, et elle a réussi à trouver un endroit idéal où s’installer pour l’été sur le rivage de Planguenoual. Les organisateurs de la Bicoque ont travaillé dur pour offrir une expérience unique de cuisine régionale, en utilisant des ingrédients frais locaux et la créativité dans la préparation des plats proposés. Cette manifestation a donc beaucoup de potentiel, et on ne peut que se réjouir pour les visiteurs de Jospinet qui auront une occasion de renouer avec les sensations culinaires d’antan.

Bicoque – Cantine de plage déménage pour une nouvelle saison estivale

Le projet de cantine éphémère « Bicoque – Cantine de Plage » à Port-Morvan avait été contrarié par quelques riverains. Mais les associés, Ysaline Jégu, Charly et Bastien Landeau ont rapidement réagi et déménagé leur projet sur le parvis du bâtiment Jospinet Vallée, à quelques encablures du bourg. Cette initiative est motivée par la volonté de créer un espace convivial et intergénérationnel à Planguenoual.

Un concept novateur

Le concept de Bicoque – Cantine de plage est très simple : créer un espace de mixité sociale pour que chacun puisse venir se restaurer et boire un verre, un lieu de vie, de convivialité et de rencontre. Les associés ont installé deux conteneurs pour cuisiner et pour servir, protégés avec des voiles de bateaux très utiles en cas de mauvais temps. Ils ont aménagé ces conteneurs avec des planches de bois brûlées selon une technique ancestrale de traitement venu du Japon.

Aux menu, des moules sautées à la plancha

La carte de Bicoque – Cantine de plage est très simple, mais proposée à des prix abordables. Les moules sautées à la plancha, avec une marinade maison, font partie des plats incontournables du lieu. La bière est brassée sur place, les frites sont faites maison et les desserts sont préparés par les passionnés de cuisine ou produits locaux. Et pour le les non adeptes du bivalve et les végétariens, il existe des variantes. Les cidres sont fournis par la cidrerie de la baie à Planguenoual.

Animations et musique

Les trois associés ont prévu des animations et des jeux comme la pétanque, palets, mölkky, ping-pong, etc. Les enfants peuvent profiter d’un espace sécurisé, pour s’amuser de leur côté. La programmation musicale varie chaque semaine. Le trio a pour objectif de proposer un espace de vie à Planguenoual qui leur ressemble.

Bicoque – Cantine de plage est ouverte tous les dimanches jusqu’à fin septembre. Malheureusement, il ne sera pas possible de s’y rendre le dimanche 30 juillet et le 3 septembre. Pour les autres week-ends prolongés à venir, comme le 14 au 16 juillet et le 13 au 15 août, le lieu sera aussi ouvert. L’ouverture commencera dès midi jusqu’à 22h sans réservation. Il est possible de se garer à l’espace de parking attenant à l’établissement. Pour plus d’informations, merci de consulter le site.