Consultant prison pour futurs détenus fortunés: métier d’avenir aux États-Unis

Parmi les problèmes légaux rencontrés par des individus fortunés et les nombreuses transpositions à Hollywood, on trouve des opportunités pour ceux qui ont déjà effectué un séjour derrière les barreaux.

Si vous avez suivi la série « Succession » qui vient de se terminer, vous avez probablement entendu parler de la profession de consultant en prison. Dans l’un des épisodes, un personnage embauche un « professionnel » pour se préparer à un potentiel séjour derrière les barreaux. Ce métier n’est pas une simple invention des scénaristes, c’est une véritable profession aux États-Unis.

Devenir consultant en prison ne nécessite pas de formation officielle ou d’école spécifique. Les consultants mettent en avant leur propre expérience dans le milieu carcéral. Il y a environ deux millions de prisonniers aux États-Unis, répartis dans 1 500 prisons d’État et une centaine de prisons fédérales. La majorité des consultants en prison sont d’anciens détenus qui partagent leur vécu. Leurs clients sont souvent des délinquants financiers fortunés, capables de payer plusieurs milliers de dollars pour se préparer à un changement radical de vie.

Faciliter l’intégration en prison

Toutes les prisons ne sont pas identiques. Par exemple, Survive State Prison est une entreprise de conseil spécialisée dans les prisons californiennes, où il y a 100 000 prisonniers. La société Prison Professors offre des services moins coûteux à des futurs détenus moins aisés. Les autres peuvent toujours se tourner vers Google pour obtenir des informations. Cependant, une entreprise de conseil peut avoir des contacts dans la prison, facilitant ainsi l’intégration du nouveau détenu.

Les conseils prodigués par ces consultants peuvent sembler évidents, tels que rester poli, ne pas écouter les conversations des autres ou éviter les situations conflictuelles. Pour les personnes habituées à être entourées d’obéissance, comme Bernard Madoff, Mike Tyson ou Martha Stewart, la vie en prison peut être bouleversante. Il est également déconseillé d’être trop amical avec les gardiens ou de se plaindre à eux pour éviter une réputation de « balance ». La société White Collar Advice recommande également de ne pas passer trop de temps à faire de l’exercice car cette activité n’apporte pas d’avantages une fois à l’extérieur.

Apprendre à communiquer avec le juge

Les clients des consultants en prison posent souvent des questions sur la logistique carcérale, telles que les toilettes, la cantine, l’argent, les douches, les visites ou la défense personnelle. Cependant, l’aide apportée dépasse le cadre de la prison. Par exemple, la société de conseil peut aider à rédiger une biographie pour le juge et le procureur afin d’humaniser le condamné et potentiellement réduire sa peine. Il est également possible d’orienter le juge vers une prison moins sévère ou proposant de meilleures conditions de vie. Suivre un programme de désintoxication peut également réduire la durée de la condamnation.

Les consultants en prison sont également sollicités à Hollywood, où les films sur les prisons sont un sous-genre du cinéma américain. Les scénaristes et réalisateurs peuvent avoir envie de représenter cet univers avec le plus d’authenticité possible. C’est ce que propose, par exemple, Prison Movie Consulting, fondée par un ancien gardien de prison ayant 25 ans d’expérience dans les pénitenciers du Texas. Le film « En taule : mode d’emploi » est une comédie avec Will Ferrell et Kevin Hart qui aborde le thème des consultants en prison. Il raconte l’histoire d’un financier innocent condamné qui engage un spécialiste pour se préparer à la vie en prison. Cependant, ce dernier n’a jamais mis les pieds dans une prison mais est engagé à cause de ses stéréotypes raciaux.