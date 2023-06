Constipation: électrodes pour stimuler transit intestinal, améliorer quotidien des personnes

Une technique surprenante a le potentiel de transformer la vie quotidienne des individus souffrant de constipation. La constipation persistante peut gâcher l’existence et toucherait au minimum 10% de la population, en fonction de différents degrés de sévérité.

Géraldine Zamansky, journaliste pour le Magazine de la Santé sur France 5, aborde aujourd’hui un sujet souvent ignoré et pourtant concernant de nombreux Français : la constipation. Suite à l’expérience réalisée l’an dernier avec une capsule vibrante à ingérer, créée par une équipe chinoise, une nouvelle approche émerge maintenant, basée sur une méthode surprenante.

franceinfo : Est-ce que des électrodes placées sur la peau pourraient aider à stimuler un transit trop lent ?

Géraldine Zamansky : Effectivement, deux électrodes collées sur l’abdomen et deux autres en bas du dos, appliquées une heure par jour pendant deux mois, ont amélioré la qualité de vie de près de 100 Français souffrant de constipation chronique depuis au moins 6 mois. Ces personnes ont participé à une évaluation de cette méthode pendant 8 semaines. Le Pr Véronique Vitton, gastro-entérologue à l’Hôpital Nord de Marseille et coordinatrice de cette étude, explique que les électrodes émettent un courant interférentiel qui traverse le corps.

Là où les courants se croisent, plusieurs effets « normalisateurs » se produisent. Tout d’abord, la stimulation des muscles de la paroi du côlon facilite le transit à l’intérieur du tube digestif. De plus, les contractions excessives sont relâchées, ce qui simplifie l’évacuation. En conséquence, les personnes testées sont allées plus facilement aux toilettes que celles qui portaient un dispositif « placebo » avec des électrodes sans courant.

Mais ces courants sont-ils douloureux ?

Non, chacun peut ajuster l’intensité du courant pour ressentir un effet sans souffrir. Juste un petit picotement. Cela ne représente rien par rapport aux avantages perçus : moins de douleurs, donc plus de confort physique et psychologique. La constipation chronique, qui touche au moins une personne sur dix, peut sérieusement affecter la qualité de vie. L’évacuation difficile peut parfois causer des hémorroïdes, qui sont réputées pour être très douloureuses.

Alors ces électrodes pourraient apporter une véritable solution à ces personnes ?

Oui, cela pourrait être une nouvelle option. Même pour les patients soulagés par les traitements laxatifs traditionnels, qui préféreraient une solution non médicamenteuse. Le dispositif peut déjà être obtenu sur prescription médicale, et loué pour un peu moins de 30 euros par mois. A priori, son fabricant ne demandera pas de remboursement par l’assurance maladie. Cela pourrait néanmoins se produire après un essai plus important aux États-Unis, puisqu’une équipe américaine a contacté le Pr Vitton pour les aider à le préparer.

Cependant, cette spécialiste rappelle qu’un transit peu fréquent n’est pas nécessairement anormal. Par exemple, si l’on consomme beaucoup de riz, qui est très absorbé par la digestion, cela réduit la quantité de selles. Et cela n’est pas forcément synonyme de constipation ! A contrario, les kiwis ou les pruneaux seront plus « efficaces ». Marcher et bouger peut également être une bonne stimulation naturelle.

