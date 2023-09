Compétition de jeux vidéo au Palace : Mario Kart s’invite au cinéma de Beaumont-sur-Oise !

Ce fut le mercredi 23 septembre 2023 que le cinéma Le Palace situé à Beaumont-sur-Oise dans le département du Val-d’Oise eut l’honneur de recevoir les joueurs les plus férus de Mario Kart pour un tournoi endiablé. Entre ses murs, les consoles chauffèrent à blanc, les manettes cliquèrent frénétiquement et les cris de victoire ou de défaite retentirent à foison. Tout en haut de l’écran, les personnages de ce célèbre jeu vidéo s’affrontaient dans des courses effrénées, avec pour seul but l’atteinte de la première place. Et les joueurs, qu’ils soient novices ou passionnés, se prêtèrent avec engouement au jeu, animés par cette même passion commune pour l’univers de Mario et de ses acolytes.

Tournoi de Mario Kart au Palace de Beaumont

Le cinéma Le Palace de Beaumont-sur-Oise a organisé un tournoi de Mario Kart pour redynamiser son activité. Une vingtaine de personnes âgées de 6 à 30 ans se sont inscrites pour participer malgré les intempéries. Les joueurs ont pris place dans les 300 sièges rouges de la salle de projection pour vivre une expérience unique sur grand écran. La projectionniste et programmatrice jeune public, Amandine, a eu l’idée d’organiser cet événement pour diversifier les activités proposées par le cinéma.

Une idée audacieuse pour le Palace

Amandine a expliqué que le Palace ne diffusait pas les films en première semaine ni ne proposait des avant-premières, ce qui a conduit à une baisse de l’activité. Le tournoi de Mario Kart était l’une des solutions pour susciter l’intérêt du public. Ainsi, les compétiteurs ont rivalisé d’adresse et de stratégie pour remporter la course et ont échangé des conseils en cours de jeu.

Un succès pour l’équipe du Palace

Après plusieurs heures de compétition, le grand gagnant du tournoi a été Raphaël, 17 ans. Ce dernier a remporté la course avec humilité et a été applaudi par ses adversaires. Les participants ont pu vivre une expérience unique associant compétition et convivialité. L’équipe du Palace prévoit d’organiser un autre tournoi sur un autre jeu en octobre ou décembre, période la plus fréquentée du cinéma.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA