Colombie : 40 jours de survie – Quatre enfants secourus après s’être perdus en jungle

Les jeunes ont réussi à rester en vie de manière autonome au cœur de la jungle amazonienne pendant une période dépassant quatre semaines. Au terme de fouilles approfondies, au cours desquelles les forces armées et les peuples autochtones locaux se sont fortement engagés, ils ont finalement été localisés.

L’opération de sauvetage nommée « Espérance » a permis de retrouver vendredi 9 juin quatre enfants, âgés de 11 mois à 13 ans, qui étaient perdus dans la jungle colombienne depuis 40 jours à la suite d’un accident d’avion. Ces jeunes membres d’une communauté indigène ont survécu pendant plus d’un mois dans la végétation dense sans aucun adulte pour les aider.

Leur aventure a commencé le 1er mai lorsqu’ils ont embarqué à bord d’un petit avion Cessna 206 de la compagnie Avianline Charters pour fuir la guérilla. Leur mère, un chef indigène et le pilote se trouvaient également à bord. Suite à un problème de moteur, l’avion a disparu des radars peu après le décollage. Le 15 et 16 mai, les forces armées colombiennes ont retrouvé l’épave de l’avion et les corps du pilote, du chef indigène et de la mère. Les recherches pour retrouver les enfants ont alors été intensifiées.

Un chien détecteur a trouvé un premier signe de vie des enfants, un biberon, près du lieu de l’accident. Ensuite, les forces armées colombiennes ont découvert un abri de fortune en branches, une paire de ciseaux et un bandeau pour les cheveux, redonnant ainsi espoir de retrouver les enfants en vie. Des hélicoptères ont été utilisés pour larguer des milliers de tracts, rédigés dans la langue des enfants, leur demandant de ne pas s’enfuir. Des kits de survie contenant de la nourriture et de l’eau ont également été largués. Des chaussures, des vêtements et des fruits fraîchement mâchés ont été retrouvés lors des recherches.

Environ trois semaines après l’accident, deux couches et une paire de chaussures ont été découvertes, ce qui a permis de réduire la zone de recherche à une vingtaine de km². L’armée a assuré être passée à moins de 100 mètres des enfants. Le 26 mai, les forces militaires ont organisé une fête symbolique pour célébrer le premier anniversaire de Cristin, le plus jeune des quatre enfants.

Le 8 juin, alors que les recherches duraient depuis un mois, l’opération de recherche passait au second plan dans les médias. Une deuxième phase de recherche a alors été lancée pour retrouver Wilson, le chien détecteur de 6 ans qui avait disparu. Les militaires ont retrouvé des empreintes appartenant à Wilson près de celles des enfants, laissant penser que le chien était avec eux.

Vendredi 9 juin, les enfants ont été retrouvés vivants à cinq kilomètres du lieu de l’accident d’avion, alors qu’ils étaient entourés de militaires et d’indigènes. Leurs visages étaient émaciés, mais leur vie n’était plus en danger. Les enfants ont été transférés par hélicoptère à San José de Guaviare, la ville la plus proche, pour que leurs états de santé soient évalués. Le chien Wilson n’a pas été retrouvé.