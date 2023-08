Colmar : marché couvert, joyau d’architecture et gastronomie locale.

Le marché de Colmar, situé dans le département du Haut-Rhin, est une véritable découverte pour les sens. Le dimanche 30 juillet, l’équipe du 13 Heures s’y est aventurée afin de découvrir les trésors culinaires de la région. Au cœur de la ville, la halle marchande, construite en 1865, est une véritable pépite architecturale. Digne héritage de l’histoire de Colmar, elle est un symbole de l’authenticité et de l’art de vivre qui caractérisent la région. Mais ce n’est pas tout. Elle est également un véritable temple de la gastronomie locale, où se côtoient les meilleurs produits du terroir. Des fruits et légumes frais et savoureux, des charcuteries artisanales, des fromages affinés, sans oublier les célèbres vins d’Alsace… Dans la halle de Colmar, tous les sens sont en éveil. Un vrai régal pour les visiteurs et les locaux.

Colmar, un marché couvert riche d’histoire et de saveurs

Une architecture hors du temps

Situé dans le quartier pittoresque de la petite Venise, le marché couvert de Colmar se démarque par son architecture préindustrielle. Plusieurs bâtiments en grès rose datant de 1865 encadrent ce marché permanent qui, depuis 13 ans, attire des habitants et des touristes avides de produits frais et locaux. L’architecte et adjoint au maire de Colmar, Michel Spitz, souligne l’authenticité de ce lieu empreint de charme et d’histoire. Les visiteurs seront charmés par les colonnes en fonte, les piliers et les toits à deux versants qui témoignent d’un passé révolu.

Un cœur battant toute la semaine

Le marché couvert de Colmar est un lieu de rencontre pour les habitants et un pôle d’attraction touristique majeur. Franck Horrenberger, producteur de fruits et légumes présent chaque matin depuis l’ouverture du marché permanent, en sait quelque chose. Six jours sur sept, le marché accueille les commerçants locaux qui y proposent des produits frais et de qualité. Du Munster à la tarte aux quetsches, les visiteurs sont invités à découvrir les saveurs du terroir alsacien tout en flânant dans les allées ombragées.

Un marché en constante évolution

Le marché couvert de Colmar est un lieu en constante évolution. Depuis son ouverture, de nouveaux produits et de nouveaux commerçants se sont installés, proposant une offre variée et adaptée aux goûts de chacun. Face à la concurrence des grandes surfaces, le marché couvert de Colmar a su se réinventer en proposant une expérience unique alliant qualité des produits, authenticité des lieux et convivialité. Un lieu de vie qui représente un pilier de l’économie locale et un symbole du dynamisme de la ville de Colmar.