Col du Pourtalet : Réouverture de la route soulage enfin les commerçants inquiets

Le 3 mai 2023, près de 1 500 m³ de roche tombaient sur la RD 934 située entre Laruns et l’Espagne. Un mois et 10 jours après, celle-ci est à nouveau ouverte. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’économie de la région de Laruns et de ses environs, qui dépend fortement de la connexion avec l’Espagne. Si Robert Casadebaig, maire de Laruns, se réjouit de cette opération efficiente, certains commerçants se plaignent d’un délai d’attente excessif pendant lequel ils ont souffert.

Un délai respecté…

« Le délai est tenu malgré les conditions météorologiques épouvantables, se réjouit Robert Casadebaig, le maire de Laruns. Depuis le 3 mai et l’accident, il y a eu une coordination et une complémentarité d’action entre les services de l’État, le RTM, le département ainsi que la commune qui nous ont permis d’être en osmose et de bien travailler« . Les travaux étaient pourtant assez conséquents. Mais le maire avait prévenu : « La sécurité avant tout !« .

Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route du col du Pourtalet, de nombreux blocs de montagne qui menaçaient de s’écrouler ont été dynamités. (© France Télévisions)

Un pan complet de la montagne surplombant la route de Laruns a même été dynamité avant que les travaux de rénovation de la route puissent débuter. Après ces manœuvres majeures, la route a rouvert le 13 juin 2023. Une bonne nouvelle qui se ressent rapidement dans la commune de Laruns, où l’activité reprend. « Quand ce trafic est arrêté, on se rend bien compte de la chute de la fréquentation de Laruns et de l’activité touristique qui l’activité économique numéro un« , observe Robert Casadebaig, assurant que la clientèle espagnole représente 30% de l’activité, été comme hiver.

… toutefois trop long pour les commerçants

La réouverture de la route était vitale pour les commerçants, y compris ceux situés en Espagne. Pour Juan Jose Igea Fuentes, propriétaire d’une venta, c’est un soulagement : « Ici au Pourtalet, on travaille beaucoup avec des clients français. Si la route est fermée, c’est terrible pour nous et notre économie.« . Cependant, le commerçant reste amer face à la durée de la fermeture, qu’il juge trop importante. « On sait qu’il fallait faire des travaux, mais on considère qu’un mois et demi pour ces travaux, c’est excessif« , souligne-t-il.

Ces critiques sont difficiles à accepter pour le maire de Laruns, Robert Casadebaig. « Je connais bien ce genre de dossier, et faire plus vite, c’était impossible, répond-il. Bien sûr que les commerçants ont trouvé le temps long par rapport à leur activité, mais on ne pouvait pas faire mieux.« . Quoi qu’il en soit, dorénavant, avec la réouverture de la route, la saison estivale dans la vallée d’Ossau va pouvoir enfin démarrer pleinement.