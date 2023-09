Cocktail Games, le prodige de Versailles qui a conquis la planète !

Cocktail games, une entreprise de développement de jeux, a élu domicile à Versailles dans les Yvelines depuis 2003. Étant prospère en termes de créations de jeux, cette entreprise vend ses produits dans divers coins du monde, signifiant qu’elle est mondialement connue. Leur capacité à étendre leur marché a permis à Cocktail games d’inspirer et d’enthousiasmer les joueurs de toutes les cultures. Leur créativité est devenue leur plus grande force, constituant leur réputation mondiale dans l’industrie des jeux. Cocktail games offre un large éventail de jeux, allant des jeux de société classiques aux jeux innovants de toutes sortes. Leur talent en matière de design, ainsi que leur vision audacieuse pour de nouveaux concepts d’amusement ont suscité l’intérêt de nombreux partenaires en affaires dans le monde entier. Pour cette entreprise, l’imagination et l’originalité sont clés pour le succès.

Le succès de Cocktail games

Cocktail games, éditeur de jeux de société, a connu un grand succès avec son dernier jeu Trio, qui s’est vendu à 22 000 exemplaires en six semaines. La société a commencé en organisant des séminaires de jeux pour les cadres d’entreprise, avant de créer son propre jeu Contrario. Cocktail games est aujourd’hui le 6e ou 7e éditeur de jeux en France avec sept salariés et une croissance de 20 %. Leur méthode de sélection des jeux est très drastique et inclut des tests auprès du public dans des médiathèques ou des bars. Cocktail games tire son inspiration de la Japon Game Market, où se rassemblent 400 créateurs de jeux tous les six mois.

Contrario, leur premier succès

Contrario est le premier jeu créé par Cocktail games et a été un grand succès grâce à son concept original de retrouver des expressions détournées. Ce jeu destiné aux séminaires a ensuite été distribué par Cocktail games et commercialisé en boutiques spécialisées. Cocktail games a maintenant une collection de jeux très bien implantés sur le marché, distribué par Asmodée, et sort à peu près trois jeux par an. Leur objectif est de travailler la qualité plutôt que la quantité.

Trio, le dernier né de Cocktail games

Trio est le dernier jeu de Cocktail games. Il a été créé par un auteur japonais et est un jeu de bluff, de déduction et de mémoire. Le jeu consiste à réunir des cartes numérotées pour constituer trois trios ou avoir le trio doré. Cocktail games a ajouté deux modes de jeux et un design rappelant les picados du Mexique. Trio a déjà été vendu en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Pologne et au Brésil. Cocktail games mise sur son jeu pour remporter le prix As d’or du jeu de l’année en 2024.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA