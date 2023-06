Climat : nuits tropicales en France dès 2040 ?

Dans le futur, nous devrons nous adapter aux événements climatiques plus intenses, en particulier en ce qui concerne les variations de température. Pour en parler, nous avons Jihane Benzina sur le plateau du 19/20.

Selon Météo France, on prévoit des nuits de plus en plus chaudes, voire même tropicales, sur le territoire français. Le terme « tropical » était auparavant réservé aux pays exotiques et chauds. Une nuit tropicale est une nuit où la température ne descend jamais en dessous de 20 degrés, explique Jihane Benzina. A partir de 2041, Nice pourrait connaître en moyenne 73 nuits tropicales par an, Cagnes-sur-mer 70 et Saint-Laurent du Var également 70. Les zones les plus touchées seront les bords de la Méditerranée en raison de l’augmentation de la température de la mer et des difficultés qu’auront les villes à refroidir.

Certains territoires épargnés

Nice est déjà habituée aux nuits tropicales. L’année dernière, la ville a connu 104 nuits tropicales, donc la projection de 73 par an ne semble pas si exceptionnelle, note Jihane Benzina. Finalement, c’est l’ensemble de la France qui va connaître des nuits plus chaudes, à quelques exceptions près. Les bords de la Manche et les villes de montagne seront épargnés par ce réchauffement, mais beaucoup d’autres villes vont connaître des nuits anormalement chaudes, c’est-à-dire 5 degrés au-dessus de la normale, comme dans la vallée du Rhône, avec Rillieux-la-Pape, Villefranche-sur-Saône et Lyon.