CJF triomphe au semi-marathon Cancale Saint-Malo, Marie Bouchard brise le record

Le semi-marathon Cancale St-Malo a été marqué par la domination sans partage du CJF St-Malo. En effet, les athlètes Bertron et Le Bourhis ont largement devancé leurs concurrents pour s’imposer sur la ligne d’arrivée. Une performance remarquable qui confirme le talent de cette équipe. Mais ce n’est pas tout, car la course a également été marquée par un autre exploit de taille : la battue d’un record féminin établi en 1998. C’est Marie Bouchard qui a réussi cet exploit, repoussant encore un peu plus les limites de la performance physique. Une belle performance qui suscite l’admiration et le respect de tous les spectateurs présents ce jour-là.

Une édition record

La 34ème édition du semi-marathon de Cancale Saint-Malo a connu un grand succès avec 4026 inscriptions et 3483 coureurs classés. Malgré cela, plus de 500 coureurs ne se sont pas présentés ou ont abandonné.

Un record vieux de 25 ans battu

Marie Bouchard, participant en médecine et vice-championne de France de cross-country 2022, a réussi à dépasser le record de Marina Beliaeva datant de 1998 en complétant le semi marathon en 1h14’23 ». Elle a battu le record de l’épreuve de près de deux minutes et a remporté la course avec une avance de 9 minutes sur les deux suivantes, Adeline Lucas de CJF Saint-Malo et Adeline James de GDM Saint-James.

La victoire de CJF Saint-Malo

Cédric Bertron de CJF Saint-Malo remporte la course chez les hommes en 1h09’45 ». Killian Le Bourhis, le deuxième espoir malouin, complète le podium en 1h11’29 » devant deux autres coureurs du pays de Brocéliande. CJF Saint-Malo remporte ainsi la course chez les femmes et chez les hommes et les deux clubs trustent toutes les places du Top 5.

Un semi-marathon pluvieux

Les participants ont terminé la course sous une pluie battante après une heure et demie de course. Malgré le vent défavorable depuis le départ, des centaines de coureurs ont tout de même réussi à rallier la cité corsaire.

Les résultats complets du semi-marathon Cancale Saint-Malo sont disponibles en cliquant ici.

