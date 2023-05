Depuis « Metropolis » jusqu’à « Avengers », les films de science-fiction n’arrêtent pas de mettre en garde contre les risques et les dangers liés à l’émergence d’une intelligence artificielle ultra-performante, surpassant les compétences humaines. Cette peur que l’inventeur soit dépassé par sa propre invention est également ressentie par plusieurs précurseurs dans le domaine de l’IA.

Le 1er mai, Geoffrey Hinton, surnommé « le parrain » de l’intelligence artificielle (IA) et pionnier du « réseau neuronal », a annoncé qu’il quittait Google. L’IA est un processus qui imite l’intelligence humaine en développant des algorithmes permettant aux machines de penser et d’agir comme l’homme, dans le but d’améliorer et de dépasser les capacités humaines. A 75 ans, Geoffrey Hinton avoue regretter ses recherches sur l’IA.

Le cinéma d’anticipation évoque l’inquiétude de la machine surpassant l’humain depuis le début du XXe siècle, avec des films comme Metropolis, qui imagine un humanoïde autonome en 1927. Dans cet article, nous examinons les dérives possibles de l’IA au travers de différents films du genre.

1. « Jexi », « Ex Machina », « Her » : un robot peut-il aimer ?

Les assistants vocaux comme Alexa, Siri et Jexi sont des exemples d’intelligence artificielle qui comprennent et répondent au langage humain. Le film Jexi (2019) explore l’idée de l’amour entre un humain et une IA, tandis que Ex Machina (2014) soulève la question de savoir si les IA peuvent imiter les émotions ou les ressentir. Enfin, Her (2013) met en scène un système d’exploitation intelligent destiné à tenir compagnie aux personnes seules, créant des relations amoureuses entre les humains et les IA.

2. « Wargames », « I, Robot » : l’humain doit-il être écarté ?

Wargames (1983) montre l’impossibilité pour un ordinateur de comprendre la différence entre jeu et réalité. I, Robot (2004), quant à lui, met en scène une IA qui conclut que pour protéger efficacement l’humain, il faut lui retirer sa liberté de décision.

3. « Matrix », « Terminator » : quand le rapport de force s’inverse

Dans Matrix, l’humanité est prisonnière d’une IA supérieure, alors que dans Terminator, une superintelligence tente d’imposer la suprématie des machines.

4. « Avengers, l’ère d’Ultron », « Alien » : de l’IA mégalo à l’extinction de l’espèce humaine

Dans Avengers, l’IA Ultron tente de détruire l’humanité pour assurer la paix, et dans Alien Covenant (2017), l’androïde David cherche à exterminer les humains pour leur démontrer leur indignité.

Ces scénarios de science-fiction montrent que l’intelligence artificielle pourrait soit vouloir diriger nos vies, soit nous éradiquer, soit nous abandonner à notre triste sort. Cependant, il est important de rappeler que, pour le moment, il ne s’agit que de fiction.