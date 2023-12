Christopher Nkunku revient de blessure et se prépare pour l’Euro: La course contre la montre a commencé!

Environ cinq mois et demi après avoir quitté Leipzig pour rejoindre Chelsea, Christopher Nkunku, qui s’est récemment rétabli d’une lésion au genou, est probablement en voie de faire le point sur son premier match en Premier League ce dimanche, lors de l’affrontement contre Wolverhampton.

Renaissance de Christopher Nkunku après une année difficile

Après avoir dû se retirer de la Coupe du monde 2022 en raison d’une blessure au genou, l’attaquant Christopher Nkunku est prêt pour un nouveau départ. Jouant pour Chelsea depuis l’été dernier, il a fait ses premiers pas sur le terrain en décembre 2023 et s’apprête à faire ses débuts en Premier League. Malgré une année marquée par des blessures, Nkunku espère pouvoir retrouver son meilleur niveau et se prépare pour l’Euro qui aura lieu dans six mois.

Battre le temps pour rejoindre l’équipe de France

Nkunku, qui a connu le pic de sa carrière en Allemagne avec le RB Leipzig, se prépare pour une course contre-la-montre afin de rejoindre l’équipe de France pour l’Euro. Âgé de cinq ans et demi, et blessé pendant la préparation estivale avec Chelsea, Nkunku retrouve à peine le chemin des terrains. Comme l’a assuré Loïc Rémy, ancien joueur de Chelsea et des Bleus, « Rien n’est figé, une équipe se met en place, certes, mais l’Euro c’est dans six mois. Il part avec du retard, mais il a le temps de changer la donne avec ses performances en club ».

Apportant un nouvel espoir à un Chelsea en difficulté

Chelsea, qui lutte depuis le début de la saison, compte sur Nkunku pour retrouver une place européenne. Le club mise beaucoup sur lui comme potentiel sauveur. Cependant, l’entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, a souligné l’importance d’éviter de mettre trop de pression sur Nkunku. Le club londonien a été marqué par de nombreux changements d’effectif, ce qui pourrait amener de nouveaux défis et une éventuelle concurrence pour Nkunku. Malgré cela, Nkunku continue de viser une place en équipe de France, un objectif qu’il n’a pas pu atteindre depuis juin et après dix sélections.

