Chocs littéraires : « Pimp » et « Enfant de putain » dénoncent la réalité brutale du proxénétisme

Le monde sordide et violent des ghettos noirs américains des années 40 à 70 dans la littérature afro-américaine

Les ghettos noirs des années 40 à 70 aux États-Unis étaient des endroits où la violence, la drogue, la pauvreté et la prostitution étaient monnaie courante. Dans cet article, nous allons explorer deux romans autobiographiques qui ont été écrits par des hommes qui ont vécu cette période tumultueuse de l’histoire afro-américaine. Pimp de Iceberg Slim et Enfant de putain de Donald Goines sont deux œuvres qui nous plongent au cœur de la violence et de la misère des ghettos noirs.

« Pimp, les mémoires d’un maquereau », d’Iceberg Slim

Iceberg Slim est le pseudonyme de Robert Beck, un jeune afro-américain qui a grandi dans le ghetto noir de Chicago dans les années 1930-1940. Pimp est l’autobiographie de Slim, qui a été publiée en 1967, alors qu’il avait abandonné le monde du proxénétisme et de la drogue après plusieurs séjours en prison. Le livre est un récit cru et sans concession de la vie de Slim en tant que proxénète. C’est un personnage réellement odieux envers les femmes, misogyne, violent et cynique, qui ne pense qu’à devenir le plus grand maquereau du monde. Pour Slim, la satisfaction ultime est de pousser des jeunes filles loqueteuses et affamées sur le trottoir pour leur faire gagner de l’argent.

Le récit de Slim nous plonge dans la psyché d’un jeune Noir qui rêvait de réussite, de beaux vêtements, de belles voitures, de bijoux et de chaussures brillantes. C’était sa façon de se venger d’un monde blanc qui l’avait opprimé. Le livre est une plongée ahurissante dans les ghettos noirs de Chicago des années 1930 et 1940. Les descriptions réalistes et crues de la vie sordide et violente de Slim ont fortement influencé la culture afro-américaine et en particulier le Gangsta Rap quelques décennies plus tard.

« Enfant de putain », de Donald Goines

Donald Goines est un autre écrivain afro-américain qui a écrit sur la prostitution, la drogue et la criminalité dans les ghettos noirs des années 60 et 70. Dans son livre Enfant de putain, publié dans la Noire de Gallimard, Goines raconte l’histoire d’un jeune souteneur qui a commencé sa vie de criminel à l’âge de quinze ans. Contrairement à Slim, le personnage de Putasson entretient une relation respectueuse avec ses prostituées. La mère du héros de ce livre est également une prostituée et elle l’encourage dans ses activités criminelles.

La lecture de ces deux romans nous permet de mieux comprendre la réalité des ghettos noirs aux États-Unis dans les années 40 à 70. Ces livres révèlent un monde sans foi ni loi, où les Noirs cherchaient à s’élever au-dessus des Blancs par n’importe quel moyen. Les héros de ces livres étaient des marginaux qui cherchaient à s’en sortir en utilisant les seuls moyens à leur disposition. Mais ces livres nous montrent également une facette cachée de l’histoire américaine, qui est rarement enseignée dans les écoles.