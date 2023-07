Choc violent à Barbazan-Debat : 2 blessés graves

L’horrible nouvelle a retenti dans toute la ville de Barbazan-Debat, près de Tarbes. En effet, le jeudi 13 juillet en fin de journée, une violente collision a eu lieu entre une voiture et un piéton, laissant deux personnes gravement blessées sur la commune. À ce stade, les circonstances exactes de l’accident demeurent encore floues, mais la police enquête afin de comprendre les raisons de cet événement tragique. Les secours ont rapidement été alertés et se sont précipités sur les lieux pour prendre en charge les victimes, dans un contexte particulièrement difficile et bouleversant. Les autorités, quant à elles, ont appelé à la plus grande prudence sur les routes, rappelant l’importance de redoubler de vigilance, surtout en période estivale. Alors que les habitants de Barbazan-Debat se serrent les coudes, l’émotion reste palpable dans tout le département.

Collision à Barbazan-Debat : deux blessés graves transportés à l’hôpital

Un accident grave survenu à Barbazan-Debat

Les circonstances de l’accident encore floues

Selon les informations disponibles, le conducteur du véhicule aurait perdu le contrôle, entraînant une collision avec le piéton. Les causes exactes de cet accident demeurent encore inconnues à ce stade. La gendarmerie de Tarbes n’a pas encore communiqué sur les circonstances précises de l’accident ni sur l’identité des deux victimes.

Un accident qui rappelle l’importance de la sécurité routière

Cet accident grave rappelle une nouvelle fois l’importance de la sécurité routière et de la vigilance des conducteurs pour éviter ce type de drame. Si les causes de l’accident sont encore floues, il est essentiel de savoir que tout automobiliste doit rester vigilant sur les routes et respecter les règles de sécurité pour éviter tout incident. Nos pensées vont aux deux victimes de cet accident et à leurs proches, en espérant que leur état de santé s’améliorera rapidement.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr