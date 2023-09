Choc : Décès du chanteur de Smash Mouth, Steve Harwell

La voix qui a marqué des millions de fans à travers le monde, grâce à son célèbre titre « All Star » présent dans le film « Shrek », s’est éteinte ce lundi dans sa maison de l’Idaho. Un artiste engagé et passionné qui a su toucher les cœurs avec sa musique, mais qui a malheureusement quitté ce monde bien trop tôt à l’âge de 56 ans. Son départ laisse une grande place dans l’industrie musicale et ses fans ainsi que sa famille sont en deuil. Les hommages affluent sur les réseaux sociaux, soulignant l’impact indélébile que cette voix unique a laissé sur la scène musicale. La disparition de cette icône de la musique ne sera pas oubliée de sitôt et restera gravée dans les mémoires de tous ceux qui ont été touchés par son talent et sa prestance.

Décès de Steve Harwell, chanteur du groupe Smash Mouth

Steve Harwell, le chanteur américain du groupe Smash Mouth, est décédé à l’âge de 56 ans. Son manager, Robert Hayes, a annoncé son décès dans un communiqué à Rolling Stone. La cause du décès n’a pas été précisée, mais le chanteur souffrait d’une insuffisance hépatique et d’autres problèmes de santé plus anciens, notamment des problèmes d’addictions et d’une maladie neurologique. Harwell est décédé paisiblement et confortablement entouré de sa famille et de ses amis.

Le parcours de Steve Harwell avec Smash Mouth

Né en Californie en 1967, Steve Harwell a fondé le groupe Smash Mouth en 1994 avec le batteur Kevin Coleman, le guitariste Greg Camp et le bassiste Paul De Lisle. Le groupe a sorti son premier album Fush Yu Mang en 1997, dont le single Walkin’ on the Sun est devenu leur premier grand succès. En 1999, leur deuxième album Astro Lounge est sorti, contenant le plus gros single de Smash Mouth, All Star, qui figurait sur la BO de Shrek. Le titre a été un énorme succès international, avec des centaines de millions d’écoutes sur les plateformes de streaming musical.

Retrait de la scène et hommage

Steve Harwell avait annoncé son retrait de la scène en 2021, après un concert controversé aux États-Unis pendant lequel il avait adressé ce qui ressemblait à un salut nazi au public. Le groupe a publié un message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au chanteur : « Steve a vécu sa vie à 100% et à toute vitesse, répandant la lumière de son feu à travers l’univers avant de s’éteindre. Repose en paix en sachant que tu as visé les étoiles et que tu as atteint ta cible avec magie. »

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA