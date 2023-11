Choc à Paris-Bercy : Carlos Alcaraz éliminé d’entrée par le Russe Safiullin !

Un véritable tremblement de terre dans la ville lumière, suite à l’éviction anticipée de l’Espagnol, surpassé par le 45ème virtuose du classement mondial.

Alcaraz battu à Bercy

Lors du Masters 1000 parisien, Carlos Alcaraz, autrefois prometteur, a été écarté du tournoi dès le 2e tour. Il a été manifestement dominé par Roman Safiullin, qui a triomphé en deux sets (6-3, 6-4). Carlos Alcaraz a multiplié les erreurs tout au long du match, résultant en sa sortie précoce. Sa défaite précoce soulève des inquiétudes quant à sa performance dans les futurs tournois, notamment le dernier grand tournoi de la saison, le Masters, qui rassemble les meilleurs joueurs du monde à partir du 12 novembre.

Un mauvais jour pour Alcaraz

Cela marque le premier renvoi précoce d’Alcaraz d’un tournoi depuis plus d’un an, le dernier ayant eu lieu le 4 octobre 2022. Il a dû se retirer du tournoi précédent à Bâle en raison de blessures et a semblé loin d’être à son meilleur lors de ce match. Cependant, Roman Safiullin, rival de Carlos, a su profiter de l’occasion pour remporter le match le plus important de sa carrière jusqu’à présent à 26 ans.

L’avenir incertain d’Alcaraz

Sur le service, Safiullin a démontré une puissance impressionnante et a rarement déçu, occupant actuellement la 45e place du classement ATP. Ses récentes performances lui ont rappelé qu’il est un candidat sérieux à la victoire. Cependant, Alcaraz a montré moins d’agressivité, surtout sur son deuxième service. Après avoir été éliminé à Bercy au troisième tour en 2021 et s’être retiré en quarts de finale l’année dernière, Carlos Alcaraz a du mal à s’imposer à Paris. Son espoir de ravir la première place mondiale à Novak Djokovic avant la fin de la saison parait de plus en plus improbable. Par ailleurs, sa capacité à être en forme pour le prochain tournoi majeur est mise en doute.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA