Choc à Marseille : deux jeunes commettent un meurtre pour éliminer un pédophile

Un triste événement a bouleversé Marseille récemment, avec la mort tragique d’un homme âgé de 70 ans, égorgé dans son propre domicile. Les circonstances de ce meurtre sont particulièrement choquantes, puisque deux frères, âgés respectivement de 14 et 18 ans, ont avoué être les auteurs du crime. Ils ont expliqué avoir voulu « supprimer un pédophile », ce qui a soulevé un certain nombre de questions quant à leur motivation réelle, ainsi que sur l’efficacité de la justice en termes de protection des victimes présumées d’abus sexuels. Cette nouvelle tragique a suscité une vive émotion à Marseille, et dans toute la France, et souligne une fois de plus la nécessité de mettre en place des moyens efficaces pour prévenir de tels actes de violence, et protéger les personnes vulnérables d’une manière plus globale.

Un retraité égorgé dans son appartement de Marseille

Le 11 août 2023, un homme de 70 ans a été retrouvé mort égorgé dans son appartement du quartier Saint-Loup à Marseille. Selon les sources de La Provence et de France 3 PACA, le meurtre aurait eu lieu dans la salle de bain du retraité.

Deux jeunes soupçonnés du meurtre de l’homme de 70 ans

Deux jeunes âgés de 14 et 18 ans sont suspectés d’avoir commis le meurtre de l’homme de 70 ans. Les deux suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue avant d’être présentés devant le parquet de Marseille. Une information judiciaire pour « assassinat » et « vol aggravé » a été ouverte à leur encontre. Les enquêteurs supposent que les deux frères planifiaient également de se débarrasser du corps de la victime.

Les raisons du meurtre : une possible motivation financière et la volonté de venger une supposée relation sexuelle tarifée

Les deux frères ont avoué le meurtre lors de leur garde à vue. Selon leurs déclarations, le plus âgé aurait eu une relation sexuelle tarifée avec la victime, rencontrée sur un site de rencontres. Les deux suspects sont retournés chez la victime en fin de semaine dernière. Le jeune de 18 ans aurait décidé de revenir chez le septuagénaire avec son jeune frère armé d’un couteau de type Opinel, pour « appâter et supprimer un pédophile ». La victime a été éviscérée, poignardée et égorgée. Les enquêteurs soupçonnent également les deux frères d’avoir voulu voler le retraité, car l’appartement a été fouillé.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA