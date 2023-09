Chipiron en fête : L’événement à ne pas manquer ce week-end à Capbreton

Les dates des 9 et 10 septembre de l’année 2023 viendront s’inscrire dans l’héritage de la cité portuaire landaise. La fête du Chipiron sera de retour, inlassablement. Le programme se dévoile ainsi.

La fête du Chipiron à Capbreton en septembre 2023

La fête du Chipiron 2023 se tiendra les 9 et 10 septembre au port de Capbreton. Durant ces deux jours, de nombreuses animations seront organisées autour des casetas et des baptêmes de plongée. Différentes activités sont également prévues pour les enfants, dont une initiation à la pêche aux chipirons et un baptême de plongée. La journée de dimanche sera clôturée par la pesée du concours de pêche et la remise des récompenses animée par la chorale Lous Pibalous.

Programme des animations

Le samedi 9 septembre, les enfants de plus de 9 ans pourront s’initier à la pêche aux chipirons grâce à l’UNPC PÊCHE. Des baptêmes de plongée seront également organisés le samedi matin. Le dimanche 10 septembre sera consacré au concours de pêche aux chipirons et à la pesée des prises. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront participer à des sorties en mer, assister à des animations sur simulateur de pêche et découvrir l’exposition « Faune et Flore du canal » organisée par les Aquanautes et le CASC.

Comment participer

Les inscriptions pour l’initiation à la pêche aux chipirons sont à faire auprès de l’UNPC PÊCHE, tandis que les baptêmes de plongée sont organisés par le CASC et les Aquanautes. Pour le concours de pêche, il est également nécessaire de s’inscrire auprès de l’UNPC PÊCHE et du port. Les sorties en mer sont quant à elles organisées par l’ADUP et les réservations se font sur place au ponton SNSM ou par SMS.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA