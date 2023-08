Cheval piégé dans un trou : les héros des pompiers à Grimaud! sauvetage animaux

A l’aube de ce matin du 9 août 2023, la paisible commune de Grimaud a été le témoin d’un incident peu commun. En effet, un cheval venu paître en pleine nature aurait chuté dans un trou, provoquant une situation d’urgence. Les sapeurs-pompiers ont été immédiatement alertés et mobilisés pour porter secours à l’animal en difficulté. Les bruits des sirènes et des moteurs de véhicules d’urgence résonnaient déjà dans la petite ville et la tension était palpable. Les forces de l’ordre ont rapidement établi un périmètre de sécurité autour de la zone en question afin de faciliter l’intervention des secours et éviter tout risque pour les passants. C’est dans un climat d’anxiété et de mobilisation que les habitants de Grimaud ont débuté leur journée, attendant avec impatience des nouvelles positives concernant l’état de santé de l’équidé.

Intervention des pompiers pour secourir un cheval à Grimaud

Le Service Départementale d’Incendie et de Secours du Var (SDIS 83) a été appelé pour une intervention le mercredi 9 août 2023 à Grimaud pour venir en aide à un cheval qui avait chuté dans un trou de trois mètres sur trois mètres aux alentours de 7 h 30. Environ dix sapeurs-pompiers, une unité de sauvetage d’appui et de recherche, un engin de lutte contre les incendies, une équipe USAR et un véhicule de commandement sont intervenus.

Raisons inconnues de la chute de l’animal

Les raisons de la chute de l’animal, qui mesurait environ 1,70 mètre et pesait 700 kg, ne sont pas connues pour l’heure. USAR est une spécialité opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers du Var et intervient lors d’opérations en milieux effondrés ou instables. L’équipe de l’USAR réalise un travail de stabilisation, de calage, d’appui technique, de sauvetage ou encore d’étaiement.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA