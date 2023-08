Chaos sur la ligne H : Travaux étouffants en août !

Au cours du mois d’août à venir, la ligne H du Transilien sera soumise à divers chantiers de maintenance sur différents tronçons, dont celui situé entre Pontoise, dans le Val-d’Oise, et Creil. De Paris-Nord jusqu’à Persan-Beaumont, ces travaux seront nécessaires pour assurer la sécurité et la qualité de service des usagers. Des améliorations seront ainsi apportées aux infrastructures ferroviaires pour garantir leur bon fonctionnement sur le long terme, en attendant que les voyageurs puissent à nouveau pleinementprofiter de la ligne de façon plus fluide. Toutes ces interventions sont essentielles pour garantir une circulation optimale et sécurisée des voyageurs, ainsi que pour pérenniser la ligne dans les années à venir.

Sncf Réseau prévoit des travaux sur la ligne H du Transilien en août 2023

Sncf Réseau a annoncé des travaux de maintenance et de modernisation des voies sur la ligne H du Transilien, sur les axes Pontoise-Creil et Paris-Nord – Persan-Beaumont, prévus pour le mois d’août 2023.

Interruptions de circulation prévues sur la ligne H du Transilien en août 2023

Les travaux prévus entraîneront des interruptions de circulation sur plusieurs axes :

– Axe Pontoise – Creil : la circulation des trains sera interrompue le week-end du samedi 5 et du dimanche 6 août 2023, toute la journée et dans les deux sens. Des bus de remplacement desserviront toutes les gares du parcours.

– Axe Paris Gare du Nord – Persan-Beaumont via Montsoult : la circulation des trains sera interrompue du mercredi 2 au vendredi 4 août puis du lundi 7 au vendredi 11 et du lundi 28 au jeudi 31 août, dans les deux sens, en fin de soirée. Des bus de remplacement assureront la liaison entre la station de métro Bobigny-Pablo-Picasso et Persan-Beaumont via Montsoult-Maffliers.

– Axe Paris Gare du Nord – Persan-Beaumont via Valmondois: la circulation sera interrompue jusqu’au vendredi 11 août et du lundi 28 au jeudi 31 août, dans les deux sens, en fin de soirée. Des bus de remplacement assureront la liaison entre la station de métro Bobigny-Pablo-Picasso et Persan-Beaumont via Valmondois. Du lundi 14 au vendredi 25 août, la circulation sera interrompue entre Ermont-Eaubonne et Persan-Beaumont via Valmondois, dans les deux sens, en fin de soirée. Des bus de remplacement assureront la liaison entre Ermont-Eaubonne et Persan-Beaumont via Valmondois.

Des interruptions de circulation sont également prévues les week-ends du samedi 5 et dimanche 6, samedi 19 et dimanche 20 et samedi 26 et dimanche 27 août entre Paris-Nord et Persan-Beaumont.

Des bus de remplacement pour assurer la liaison entre les gares

Les usagers sont invités à prendre le RER B entre Paris-Nord et La Plaine-Stade de France. Des bus de remplacement assureront la liaison entre La Plaine-Stade de France et Ermont-Eaubonne et desserviront les gares du parcours. Des bus de remplacement desserviront également toutes les gares du parcours sur les axes concernés.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA