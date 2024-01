Changer de métier : par où commencer ?

Environ 93 % des Français caressent aujourd’hui l’idée de changer de métier, de migrer vers un autre secteur d’activité ou d’adopter un nouveau statut. 47 % des moins de 25 ans veulent même monter leurs propres boîtes. Mais dans les faits, seuls 17 % osent réellement passer le cap de la reconversion professionnelle en vue d’exercer une profession plus satisfaisante, gagner une meilleure rémunération et avoir une meilleure qualité de vie. Si vous envisagez d’emprunter cette voie, retrouvez dans ce guide les informations dont vous avez besoin au préalable pour réussir votre transition professionnelle.

Dans quels cas envisager une reconversion professionnelle ?

Certaines raisons motivent les travailleurs à se reconvertir. Ils recherchent un métier en lien avec leurs passions et en accord avec leurs valeurs. Ils ont aussi envie d’apprendre de nouvelles compétences pour suivre l’évolution du marché du travail. Ils souhaitent se consacrer à un projet professionnel ou un projet personnel précieux. D’autres aspirent à créer leur entreprise ou se lancer en freelance pour gagner plus d’argent ou jouir d’une plus grande liberté.

En résumé, les causes de reconversion professionnelle sont nombreuses :

La recherche d’épanouissement et de satisfaction au travail ;

L’évolution des secteurs et métiers, forçant certains individus à réorienter leur carrière pour s’adapter à la demande ;

Le burnout, un ras-le-bol face à son emploi actuel ;

Un licenciement économique ou une évolution technologique rendant certaines compétences obsolètes ;

Une meilleure rémunération ou opportunité d’avancement professionnel ;

L’envie de liberté financière

Quelles étapes pour se reconvertir ?

1. Identifier ses motivations et compétences

Avant d’envisager une reconversion professionnelle, posez-vous d’abord les bonnes questions pour déterminer vos motivations réelles, vos compétences transférables et le type de métier qui vous conviendrait le mieux.

Faites un bilan de votre situation actuelle : Qu’est-ce qui vous attire vers un changement de métier ? Est-ce un choix personnel ou une nécessité due à l’évolution du marché du travail ? Êtes-vous prêt(e) à investir du temps et de l’argent pour obtenir la formation nécessaire ? Pesez le pour et le contre afin de bien cerner les enjeux et implications de cette décision.

Identifiez vos compétences professionnelles acquises : dressez la liste de vos compétences techniques et comportementales développées tout au long de votre carrière. Cela vous permettra de mieux orienter votre recherche vers des secteurs et des fonctions pour lesquels vous avez déjà des bases solides.

Déterminez vos aspirations et valeurs : dans quel environnement souhaitez-vous travailler ? Quels sont les domaines qui vous passionnent et dans lesquels vous aimeriez évoluer ? En répondant à ces questions, vous aurez une idée plus précise de la direction à prendre pour aborder votre reconversion professionnelle.

2. Se renseigner sur les métiers envisagés

Vous avez trouvé une voie qui vous intéresse, il vous faudra vous renseigner sur les opportunités d’emploi dans ce domaine et les compétences spécifiques qu’il exige. Vous pouvez notamment :

consulter des offres d’emploi pour identifier les compétences demandées ;

consulter les fiches-métiers publiées par Pôle emploi ou l’ONISEP pour connaître le profil idéal recherché et le salaire moyen dans le secteur ;

échanger avec des professionnels du métier via des réseaux sociaux professionnels, à l’image de LinkedIn, ou lors de forums métiers ;

Gardez en tête que la réussite d’une reconversion professionnelle repose souvent sur une démarche proactive et un apprentissage permanent. Ne laissez pas passer une opportunité d’approfondir vos connaissances et de développer vos compétences techniques et relationnelles afin d’être au mieux préparé pour cette nouvelle étape de votre vie professionnelle.

3. Trouver une formation et des financements

En fonction du secteur visé, une formation pourrait être nécessaire pour acquérir les compétences requises. Renseignez-vous sur les différentes formations disponibles et choisissez celle qui vous convainc et entre dans vos ressources. Par ailleurs, pensez également à vous informer sur les dispositifs et aides financières existants pour accompagner les projets de reconversion professionnelle :

Compte Personnel de Formation (CPF) ;

Congé Individuel de Formation (CIF) — remplacé par le Projet de Transition Professionnelle depuis janvier 2019 ;

Aide individuelle à la formation (AIF).

4. Prise en compte par le Préavis de Mobilité

Pour soutenir ceux qui souhaitent reprendre leur vie professionnelle en main et accompagner ces mouvements sur le marché de l’emploi, le gouvernement français a mis en place le dispositif de Préavis de Mobilité. Il permet aux salariés de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour changer de métier, que ce soit par choix personnel ou en raison des mutations économiques.

Comment réussir sa reconversion professionnelle ?

Pour maximiser vos chances de succès dans votre démarche de reconversion, prenez le temps de bien préparer votre projet avant de vous lancer. Une reconversion professionnelle ne se fait pas du jour au lendemain et demande un réel investissement personnel.

Faites de solides recherches sur les opportunités qui s’offrent à vous dans le secteur ou fonction visée. Le but est d’évaluer concrètement si un véritable marché existe pour le métier que vous souhaitez exercer.

N’hésitez pas à solliciter l’aide de professionnels du recrutement et d’orientation, que ce soit pour évaluer vos compétences transférables ou pour vous guider vers des formations adaptées.

Développez votre réseau professionnel en participant à des événements dédiés à votre nouveau domaine d’activité et en tissant des relations avec des professionnels y œuvrant déjà.

Préparez soigneusement votre CV, lettre de motivation et entretiens d’embauche pour réussir à convaincre les recruteurs de votre volonté et votre capacité à embrasser une nouvelle carrière.

La reconversion professionnelle est certes un parcours semé d’embûches, mais qui peut s’avérer très gratifiant lorsque l’on réussit à trouver sa voie et à mettre à profit ses compétences dans un nouveau métier. Avec une bonne préparation, de la persévérance et du soutien, changer de métier est possible !