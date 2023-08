Challenge cinéma Essonne : un court-métrage en 1 semaine

Du 14 au 18 août et du 21 au 25 août 2023, les cinémas de Grand Paris Sud auront le plaisir d’accueillir enfants et adultes pour des ateliers d’été inédits : « réaliser un film ». Durant ces deux semaines, les participants auront l’opportunité de se plonger dans l’univers du cinéma en découvrant les coulisses de la réalisation d’un film. Particulièrement adaptés aux passionnés de cinéma, ces ateliers leur permettront de découvrir les secrets de la réalisation grâce à des professionnels du secteur. Mais également ouverts aux novices, ces ateliers permettront de découvrir comment naît un film, depuis l’écriture du scénario jusqu’à la post-production. Avec un programme chargé de découvertes et de défis, les participants du 14 au 18 août et du 21 au 25 août pourront développer leur créativité pour réaliser un court-métrage inoubliable. Une occasion unique de plonger dans une aventure cinématographique hors du commun, tout en passant un été ludique et enrichissant.

Des ateliers pour sensibiliser les métiers du cinéma

Le réseau des cinémas de Grand Paris Sud propose pour la troisième fois les ateliers « réaliser un film » dans le but de sensibiliser le public aux métiers du cinéma. Ces ateliers, qui auront lieu du 14 au 18 août avec Les Cinoches à Ris-Orangis et du 21 au 25 août avec le cinéma Arcel à Corbeil-Essonnes, sont destinés aux enfants de 6 à 12 ans, aux adolescents entre 12 et 17 ans et aux adultes de plus de 18 ans. Le stage se déroulera sur une semaine et comportera 5 ateliers d’une durée de deux heures, dont une séance de restitution avec la projection du court-métrage réalisé à la fin de l’atelier.

Un stage gratuit et organisé selon l’âge

L’événement est organisé gratuitement grâce au soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et du ministère de la Culture. Selon l’âge des participants, le stage sera organisé en différentes sessions de deux heures chacune, soit de 9h30 à 11h30 pour les enfants de 6 à 12 ans, de 13h à 15h pour les 12-17 ans et de 16h à 18h pour les adultes de plus de 18 ans. Pour participer, il suffit de réserver auprès de l’adresse email ou du numéro de téléphone communiqués.

Renseignements : [email protected] ou au 01.69.02.78.22.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA