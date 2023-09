Centre pour handicapés : Alerte à la survie à Saint-Brieuc ! 💥🆘

Le début d’une nouvelle année scolaire s’annonçait mouvementé en Bretagne. Le lundi 4 septembre 2023, différents établissements ont décidé de se mettre en grève pour défendre leurs droits. Le centre Jacques Cartier, Les Mauriers de Saint-Quihouet et le foyer de vie Le Coadou, tous situés dans les environs de Ploeuc-L’Hermitage, ont ainsi fermé leurs portes aux usagers. Les revendications de ces grévistes sont multiples et touchent autant les salaires que les conditions de travail. Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte plus large de lutte pour la reconnaissance et le respect des métiers du social et de l’aide à autrui.

Une grève dans un établissement médico-social en Côtes-d’Armor

Le 4 septembre 2023, l’intersyndicale SUD-CFDT-CGT a lancé un préavis de grève à l’EPSMS Ar Goued de Saint-Brieuc. Cet établissement public social et médico-social compte 23 services sur 14 sites et prend en charge 600 usagers adultes et enfants souffrant de déficience mentale, de troubles du langage et de surdité.

Des revendications multiples

Les grévistes revendiquent davantage de moyens financiers pour améliorer les conditions de travail et une politique de recrutement juste et équitable entre titulaires et contractuels. Ils dénoncent également l’inéquité salariale et l’inadaptation de certains locaux. Les professionnels dénoncent également « le délitement de l’expertise des professionnels ».

Des précisions apportées par la direction

Le directeur de l’EPSMS Ar Goued, Nicolas Bordet, a apporté des précisions concernant les revendications des grévistes. Il a souligné que l’établissement avait pour mission de garantir l’accompagnement des parcours des enfants et adolescents ayant des troubles de l’audition, de la communication ou spécifique des apprentissages et de leur famille, en les intégrant dans un environnement scolaire et social. Il a également précisé que l’internat ne disposait pas de 40 à 15 places comme mentionné dans l’article initial, mais disposait en réalité de 48 places qui ne sont plus utilisées à cette hauteur depuis de nombreuses années.

