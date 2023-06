Centre LGBT+ vandalisé dans les Pyrénées-Orientales à Perpignan

Les mots « gays », « lesbiennes » et « trans » ont été supprimés, de même que l’emblème de l’organisation sur la façade.

Des graffitis, des écritures biffées et même une croix celtique : la façade d’un centre LGBT+ à Perpignan (Pyrénées-Orientales) a été vandalisée le dimanche 4 juin, rapporte le journal L’Indépendant. « C’est une triste découverte de voir cette haine et ce rejet de la part de personnes incapables de ‘vivre ensemble' », déplore le Centre Lgbt+66 dans un message publié sur Facebook. D’après les photos diffusées par l’association, les mots « gays », « lesbiennes » et « trans » ont été biffés, ainsi que le logo du centre sur la façade. Un texte « pas de vos propa » a également été découvert sur le mur.

« On n’a pas peur »

« On a déjà eu la sérigraphie arrachée et la boîte aux lettres arrachée », a déclaré Guy Gaultier, coprésident du centre, dans Le Parisien. « On n’a pas peur, ce sont eux qui ont peur. On continue, on ne va pas céder, on est là », a-t-il prévenu, soulignant qu’il avait déposé une pré-plainte. D’après le rapport annuel de SOS Homophobie, les violences physiques homophobes sont en « inquiétante hausse ». En 2022, l’organisation en a comptabilisé 184 cas, soit une agression physique tous les deux jours, en augmentation de 28% par rapport à 2021.